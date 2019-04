Von Beginn an diktierten die Haller das Spiel, ohne jedoch gefährliche Situationen in und um den Strafraum der Heimmannschaft zu kreieren. Lediglich Tobias Hornung hatte in der 7. Minute eine Möglichkeit, aber sein Versuch war mehr eine Rückgabe als ein Torschuss.

Die Gastgeber ihrerseits kamen in der ersten Halbzeit nur zweimal vor das Sportfreunde-Tor, jedoch reichte dies zum 1:0 in der 23. Minute durch Philipp Matyssek, der einen Fehler der Haller Hintermannschaft nutzte. Nach einem Konter traf Schluchtern auch einmal die Latte. Das Bemühen der Sportfreunde war stets sichtbar, doch wie so häufig fehlte die Durchschlagskraft und Gefahr vor dem gegnerischen Tor.

Auch in der zweiten Halbzeit dasselbe Bild. Hall spielerisch überlegen, die Gastgeber kämpften um jeden Ball, warfen sich in jeden Schuss und spürten von Minute zu Minute, dass sie eventuell im Kampf um den Klassenerhalt punkten könnten. Den Sportfreunden fiel nicht viel ein, die wenigen guten Aktionen wurden stets unsauber zu Ende gespielt. Durch das Anrennen der Haller ergaben sich immer mehr Konterchancen der Heimmannschaft. So auch in der 73. Minute, als Lorenz Martel nach gelungenem Spielzug allein vor Torhüter Lukas Dambach auftauchte und diesem keine Chance ließ. Die Spieler von Trainer Petar Kosturkov warfen nochmals alles nach vorne, doch reichte es nur noch zum 2:1 in der 87. Minute durch Boris Nzuzi, der nach einem langen Ball alleine aufs Tor zulief und überlegen vollendete.

„Es war eine enttäuschende Leistung von uns, weil wir nicht dagegen gehalten haben. Daher war der Sieg für Schluchtern verdient“, fasst es Sportfreunde-Abteilungsleiter Eberhard Döring zusammen. Der beste Mann auf dem Platz sei Schiedsrichter Julius Wick von der Schiedsrichtergruppe Calw gewesen.