Spiel des Tages Julia Specht trifft kurz vor dem Ende

Crailsheim / Willi Hermann

Absolut nichts für schwache Nerven war die Partie der Crailsheimer Fußballdamen gegen das bereits als Absteiger feststehende Schlusslicht aus Würzburg. Um so größer war der Jubel über den knappen Sieg nach dem Schlusspfiff der gut leitenden Unparteiischen Miriam Bloß.

Dass sich die Gastgeberinnen für diese Partie viel vorgenommen hatten, war von Beginn an zu spüren. Mit frühem Pressing setzten sie den Gegner unter Druck. So kamen sie schnell zu ersten guten Möglichkeiten. Luisa Scheidel setzte einen Schuss nach Zuspiel von Sophia Klärle knapp neben den Pfosten. Kurz darauf war sie bei einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle, verfehlte das Ziel aber erneut.

Mit zunehmender Dauer konnte Crailsheim den Druck aus den Anfangsminuten aber nicht aufrechterhalten, zumal die Pässe in die Spitze einfach zu ungenau waren. Nach einer Viertelstunde setzte Würzburg einen ersten Nadelstich. Nach einer Nachlässigkeit in der Heimhintermannschaft durfte Merle Dierks allein in Richtung Tor von Saskia Gieck marschieren, scheiterte mit ihrem Heber jedoch an der Crailsheimer Schlussfrau. Nach diesem Warnschuss zeigten die Gastgeberinnen wieder ganz ordentliche Ansätze, aber es fehlte in einigen Situationen das letzte Quäntchen Selbstvertrauen und Mut, um mehr als Fernschüsse und Halbchancen zu erspielen. Würzburg kam zwar nur selten vor das Crailsheimer Tor, aber wenn, dann war es immer brandgefährlich. Dennoch fiel der Führungstreffer für die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ziemlich überraschend. Einen Freistoß fast an der Mittellinie schlug Josefin Hoffer hoch in den Strafraum. Dort war Mannschaftskapitänin Theresa Damm mit dem Kopf zur Stelle. Der noch abgefälschte Ball ging unhaltbar für Saskia Gieck ins lange Eck.

Nach dem Seitenwechsel rückte die für Sarah Herrmann eingewechselte Julia Specht auf die linke offensive Seite. Diese Umstellung trug auch umgehend Früchte. Nach einer schönen Seitenverlagerung setzte sich die B-Juniorin durch. Ihre punktgenaue Flanke köpfte Luisa Scheidel sehenswert und unhaltbar zum Ausgleich in den Torwinkel. In den Folgeminuten waren die Gastgeberinnen bei Möglichkeiten von Meike Bohn, Luisa Scheidel und der ebenfalls eingewechselten B-Juniorin Celia Kirbach nahe am Führungstreffer. Wie im ersten Durchgang fehlte allerdings manchmal der Mut ins Dribbling zu gehen und nicht nur aus der Ferne zu schießen.

Nach einer knappen Stunde hatten die Gastgeberinnen Fortuna auf ihrer Seite als Marie-Christine Seeger nach einem Stellungsfehler auf und davon war, aber nur das Außennetz traf. Je länger die Partie dauerte, desto mehr war der Kraftverlust, aber auch der unbedingte Wille auf Crailsheimer Seite zu bemerken. In der letzten Viertelstunde erkämpften sich die Crailsheimerinnen wieder Möglichkeiten. Melike Baki scheiterte nach schönem Zuspiel von Bianca Uhl an der starken Würzburger Torhüterin Lara Wagner. Kurz darauf war sie bei einem Zuspiel von Luisa Scheidel ein paar Zentimeter im Abseits.

Umstellung trägt Früchte

Als sich viele im Schönebürgstadion schon mit dem Unentschieden abgefunden hatten, kam der große Auftritt von Celia Kirbach und Julia Specht. Bei einer Vollversammlung um den Würzburger Strafraum behielt Juliane Klenk die Übersicht, spielte auf Celia Kirbach, die eine Gegenspielerin umkurvte und gekonnt auf den langen Pfosten flankte. Dort stand Julia Specht und setzte den Ball mit einer Direktabnahme unhaltbar ins lange Eck. „Das war heute ein hartes Stück Arbeit“, freute sich Abteilungsleiter Günther Herz über einen ganz wichtigen Sieg.