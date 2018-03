Spiel des Tages Joscha Balle gelingt früh das Tor des Tages

Großaltdorf / Willi Hermann

Spielerisch sind die beiden Kontrahenten in der gestrigen Partie derzeit durchaus auf Augenhöhe. Dabei sind die Rahmenbedingungen eigentlich weit auseinander.

Gastgeber Großaltdorf hat keine Reserve und da keine älteren Jugendmannschaften vorhanden sind, auch wenig Hoffnung, dass sich dies in absehbarer Zeit ändert. Dennoch ist Abteilungsleiter Oliver Klettke für den Fortbestand der Fußballmannschaft in Großaltdorf optimistisch. „Wir bekommen immer wieder mal einen Spieler von auswärts dazu, weil die Kameradschaft in unserer Mannschaft einfach klasse ist. Ich denke nicht, dass wir in den nächsten Jahren Probleme bekommen.“ Ganz anders stellt sich die Situation in Waldtann dar, wo Trainer Martin Brenner trotz des nicht so überragenden Tabellenplatzes regelmäßig mehr als 20 Spieler im Training begrüßen kann.

Unterhaltsame Partie

Auf dem zwar holprigen, aber nicht allzu tiefen Rasen in Großaltdorf entwickelte sich von Beginn an eine für die Zuschauer unterhaltsame Partie. Die Gäste übernahmen in den Anfangsminuten die Initiative, blieben ohne ihren Torjäger Stefan Wolz, der nach überstandener Krankheit zunächst nur auf der Bank saß, vor dem Tor harmlos.

Großaltdorf hielt dann besser dagegen und hatte nach neun Minuten, als Hannes Hofer den Ball nach einem Freistoß von Patrick Wahl übers Tor köpfte, die erste erwähnenswerte Möglichkeit. Jetzt wurden die Gastgeber zwingender und Waldtann war in den entscheidenden Zweikämpfen zu zaghaft. Als sich Julius Stock auf der rechten Seite gegen zwei Gegenspieler durchsetzen konnte, kam Patrick Wahl in der Mitte zum Abschluss. Seinen Versuch konnte Benjamin Hertfelder noch abwehren, aber Joscha Balle drückte den Abpraller aus kurzer Entfernung über die Linie.

Nur zwei Zeigerumdrehungen später narrte Maximilian Junker die gesamte Waldtanner Abwehr. Seinen Rückpass schob Hannes Hofer aber harmlos in die Hände von Hertfelder. Danach fing sich Waldtann wieder, und beiden Mannschaften gelang es bis zur Pause, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten.

In den Anfangsminuten der zweiten Hälfte hatte Großaltdorf dann wieder deutliches Übergewicht. Vor allem nach Standardsituationen über Patrick Wahl hatten sie einige gute Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen.

Als auf Waldtanner Seite nach einer Stunde Torjäger Stefan Wolz eingewechselt wurde, neigten sich die Spielanteile aber auf die Gästeseite. Allerdings waren die Versuche letztlich oft einen Tick zu ungenau, sodass es bis in die Schlussphase dauerte, ehe die Großaltdorfer Führung in Gefahr geriet. Nach einem Foul an Wolz versuchte es Kevin Wüstner mit einem frech aufs kurze Eck getretenen Freistoß aus spitzem Winkel. Torhüter Joshua Gerullis konnte den Ball mit einer Hand gerade noch um den Pfosten lenken.

Keith vergibt Ausgleichschance

Die beste Möglichkeit zum Ausgleich hatte Simon Keith sieben Minuten vor Spielende, als er nach einer Direktabnahme von Matthias Beck an der Fünferlinie an den Ball kam. Sein Schuss wurde jedoch von einem Großaltdorfer Verteidiger geblockt. Die Gastgeber versuchten sich in dieser Phase immer wieder mit Kontern, bei denen aber ebenfalls die Genauigkeit fehlte, sodass es letztlich beim knappen Sieg blieb.