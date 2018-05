Fußball Jetzt geht es nur noch um den Abstieg

Unterrot / Hans Buchhofer

In der Fußball-Kreisliga A2 Rems-Murr werden nach der jetzigen Lage zwei Mannschaften direkt absteigen und der Drittletzte muss über das Abstiegs-Relegationsspiel die Klasse sichern. Bei zwei noch ausstehenden Spieltagen werden die SK Fichtenberg und die Spvgg Unterrot sehr viel Glück benötigen, um den Abstieg noch verhindern zu können, und können dies aus eigener Kraft nicht mehr erreichen. Wenn sie aber ihre minimalen Chancen nutzen wollen, dann müssen sie ihre letzten Spiele gewinnen. Die SK Fichtenberg gastiert am Pfingstmontag als Vorletzter bei der SKG Erbstetten. Im Hinrundenspiel konnte Fichtenberg noch einen Sieg erringen. Klar ist aber auch, dass Erbstetten bei einem Sieg nicht mehr direkt absteigen wird und sich nur noch Sorgen um das Abstiegs-Relegationsspiel machen muss. Verliert Fichtenberg, ist nach jetzigem Stand der Abstieg besiegelt.

Kaum noch Chancen

Noch prekärer ist die Lage für die Spvgg Unterrot. Diese kann theo­retisch noch sechs Punkte erreichen und wäre dann gerettet, wenn Erbstetten und Althütte ihre letzten beiden Spiele verlieren. Falls aber Unterrot am Montag das Heimspiel gegen den TSV Schwaikheim II verliert, steht Unterrot als erster Absteiger fest.

Solche Sorgen muss man sich in Oberrot nicht machen. Für die Rottäler geht es nur noch darum, den dritten Tabellenplatz halten zu können. Dazu muss das Heimspiel gegen den gesicherten TSV Lippoldsweiler gewonnen werden, denn der Vierte aus Rudersberg liegt nur einen Zähler hinter dem Ex-Bezirksligisten. Dieser muss beim Tabellennachbarn TSC Murrhardt antreten und dürfte dort Schwierigkeiten bekommen.

Das Spiel des TSV Althütte beim FV Sulzbach/Murr ist für den Abstieg interessant. Gewinnt Althütte die Begegnung, dann steigen Fichtenberg und Unterrot ab. Vom Papier her ist aber der FV Sulzbach/Murr zu favorisieren.

An der Tabellenspitze der Kreisliga A2 ist schon seit etlichen Spielen alles klar. Der SV Steinbach II gastiert beim VfR Birkmannsweiler II, der schon in Sicherheit ist. Die Steinbacher können befreit aufspielen und schon an die Bezirksliga-Saison denken. Der FC Welzheim erwartet als Vizemeister den FSV Weiler, und das Spiel gegen Weiler dient nur noch zur Vorbereitung auf die Aufstiegs-Relegationsspiele, um in Form zu bleiben.