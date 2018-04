Fußball Jede Menge technische Fehler

Schwäbisch Hall / ruf

Das Kürzel SKV steht für Sport- und Kulturvereinigung und gibt es in dieser Form nicht allzu häufig. Doch es ist längst nicht das einzige Bemerkenswerte an diesem Verein beziehungsweise an dessen Fußballabteilung. „Wir wollen ein nachhaltiger Verein sein“, bekräftigt SKV-Trainer Rolf Kramer. Das bedeutet, dass in Rutesheim die Ligenzugehörigkeit nicht die oberste Priorität hat. „Mit der Verbandsliga sind wir am Limit, das weiß auch jeder bei uns“, so Kramer.

Angesichts dieser Positionierung ist man in Rutesheim ziemlich entspannt. Mit 21 Punkten ist man noch in Reichweite der Nicht­abstiegsplätze. Das kann man von den Sportfreunden nicht behaupten. Nach dem 0:3 gegen den VfB Neckarrems hat Trainer Petar Kosturkov die Leistung seines Teams vor allem in der zweiten Halbzeit deutlich und öffentlich kritisiert. Die Videoanalyse brachte eine beeindruckende Zahl zutage. „Wir haben zwischen der 46. und 75. Minute insgesamt 32 unbedrängte technische Fehler gemacht.“ Vor allem in der Vorwärtsbewegung lief nichts zusammen. Natürlich habe Kosturkov dies in den Trainingsprozess einbezogen. Seine Mannschaft habe sich engagiert gezeigt.

Crepaldi fehlt der SKV

Doch klar sei auch: „Momentan müssen wir nicht mehr auf die Tabelle schauen. Wenn wir nochmal die Chance erhalten, dann müssen wir sie auch nutzen.“ Doch das sei Zukunftsmusik. Nun geht es darum, in Rutesheim wieder in die (Offensiv-)Spur zu kommen.

Die SKV muss den Ausfall ihres überragenden Topstürmers Gianluca Crepaldi verkraften. In elf Spielen traf er 17 Mal. Auch in Hall war er erfolgreich. Nach dem 1:3 musste Slobodan Pajic seinen Stuhl räumen. Dann aber riss sich Crepaldi die Achillessehne. Und dennoch überraschte die SKV, gewann vor wenigen Wochen gegen Spitzenreiter Dorfmerkingen mit 2:0.

Gegen die Sportfreunde müsse sein Team eine ähnlich gute Kollektivleistung zeigen, so Kramer. „In dieser Liga ist alles möglich“, ist er sich sicher. Sorgen bereitet Kramer die Kadersituation. Ihm fehlen aus unterschiedlichen Gründen Spieler. Der kurioseste ist der von Tobias Gebbert: Er hat in einem Preisausschreiben eine Reise zum FC Barcelona gewonnen, die er heute antritt. Bei den Hallern fehlt neben dem ­ge­sperrten Steffen Engelhardt auch Visar Mustafa. Pascal Hopf und Ali Gökdemir sind angeschlagen.

SKV Rutesheim – Sportfreunde Schwäbisch Hall, Samstag, 15.30 Uhr