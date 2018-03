Fußball Jako-Arena soll zur Festung werden

Mulfingen / Herbert Schmerbeck

Zwei in diesem Jahr noch sieglose Verbandsliga-Mannschaften treffen am Samstag aufeinander. Der FSV Hollenbach spielte beim Tabellenführer Sportfreunde Dorfmerkingen 1:1, Sindelfingen gegen Rutesheim ebenfalls 1:1. Doch während FSV-Trainer Marcus Wenninger zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft war und trotz des späten Ausgleichstreffers der Dorfmerkinger mit dem Remis leben konnte, ärgerte sich Sindelfingens Coach Maik Schütt etwas: „Alles in allem passt das Resultat. Rutesheim war im ersten Abschnitt besser, wir haben den zweiten Durchgang bestimmt. Aber so wie in der ersten Halbzeit dürfen wir uns nicht präsentieren.“ Die Sindelfinger werden in Hollenbach also auf Wiedergutmachung aus sein. Aber der FSV meldete sich nach zuvor eher durchwachsenen Leistungen gegen Dorfmerkingen zurück und will so langsam die Jako-Arena wie in der Vorrunde wieder in eine Festung verwandeln.

Aus Trio wird Quartett

Die Tabellenspitze ist weiter zusammengerückt. Hatte sich in der Vorrunde noch ein Dreikampf um die ersten beiden Plätze zwischen Dorfmerkingen (39), Hollenbach (33) und Ilshofen (32) angedeutet, mischen nun auch noch der 1. FC Normannia Gmünd (33) und die TSG Tübingen (32) kräftig mit. Wobei Gmünd und Tübingen schon 19 Spiele absolviert haben. Ilshofen erst 17, der FSV und die Sportfreunde 18. Erst dann klafft eine größere Lücke von sieben Punkten zum TSV Essingen. Es bleibt also spannend in der zweiten Saisonhälfte. „Wir haben es wieder selbst in der Hand“, sagte Wenninger über den Kampf um Platz 2. Nach ganz vorne will er aber nicht schauen: „Wir sind ganz gut beraten, nicht über den Titelkampf zu reden.“

Info FSV Hollenbach – VfL SIndelfingen, Samstag, 15 Uhr