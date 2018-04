Fußball Ingersheim landet Überraschungscoup

Gründelhardt / Von den Vereinen

SV Gründelhardt – TSV Ilshofen II 1:1 (1:1)

Tore: 1:0 Adrian Reichert (20.), 1:1 Florian Maas (36.)

Der Tabellenführer machte von Beginn an Druck. Nach zehn Minuten klärte Klaus Eberhardt einen Schuss auf der Linie. Gründelhardt kam nur langsam ins Spiel. Nach einem Foul an Vincent Bauer war es Adrian Reichert, der einen Freistoß aus 18 Metern im Tor versenkte. Das Spiel war nun ausgeglichen und Ilshofen baute langsam mehr Druck auf. In der 36. Minute traf Florian Maas zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel war Fabian Duske nach einem Eckball per Kopf zur Stelle doch der Gästetorhüter parierte glänzend. Im Verlauf der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Gründelhardts Torhüter Jens Reichert entwickelte sich zum besten Mann der Heimelf, kurz vor Spiel­ende rettete er mit einer weltklasse Parade das Unentschieden. – Reserven: 0:3

SC Bühlertannn ­– TSV Gera­bronn 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Johannes Haberlandt (38.), 0:2 Szabolcs Szvoboda (78.)

Kurz vor der Halbzeitpause stand Tim Otterbach frei vor dem gegnerischen Tor, konnte den Ball aber nicht in den Maschen versenken. Auf der anderen Seite zeigte Johannes Haberlandt, wie man es besser macht. Nach dem Seitenwechsel spielten die Hausherren offensiv besser mit, konnten aber keinen Profit daraus schlagen. Die Partie wurde kurz sehr hitzig, die Platzordner und der Schiri hatten teilweise alle Hände voll zu tun. Als Szabolcs Szvoboda die Gästeführung ausbaute, war die Partie entschieden. – Reserven: 2:0

TV Rot am See – SV Ingersheim 2:3 (0:1)

Tore: 0:1 Pascal Gellner (10.), 0:2 Jonathan Röck (53.), 0:3 Kai Trumpp (62.), 1:3 Vitali Panin (70.), 2:3 Lars Köber (75.)

Die Gäste waren von Beginn an agiler und gingen früh durch Pascal Gellner in Führung. Die Gastgeber verschliefen die erste Halbzeit komplett und erspielten sich nur eine klare Torchance. Zu Beginn des zweiten Durchgangs schienen die Platzherren wacher, dennoch erhöhten die Gäste durch Jonathan Röck und Kai Trumpp auf 3:0. Die Einheimischen gaben sich aber nicht auf, und durch einen Doppelschlag von Vitali Panin und Lars Köber kamen sie heran. In der Schlussphase warfen die Rot am Seer alles nach vorne, der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen. – Reserven: 8:1

Spvgg Hengstfeld – SV Brettheim 2:3 (0:2)

Tore: 0:1 Rudolf Fink (25.), 0:2 Simon Keitel (29.), 1:2 Marcel Wiedmann (48.), 1:3 Boris Laukemann (60.), 2:3 Marcel Wiedmann (70.)

Brettheim holt sich verdient drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die erste Hälfte sah eine Heimelf, die völlig von der Rolle war und sich nicht eine Torchance erspielte. Mit einem schnell ausgeführten Freistoß überraschte Rudolf Fink die komplette Hengstfelder Abwehr. Wenige Minuten später war Hengstfelds Hintermannschaft wieder nicht bei der Sache, Simon Keitel konnte relativ unbedrängt einschieben. Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag. Mit einem satten Drehschuss unter die Latte gelang Marcel Wiedmann der Anschlusstreffer. Die Einheimischen wachten jetzt auf und verpassten den Ausgleich knapp. Doch das Hengstfelder Feuerwerk verblasste schnell, die Gäste waren wieder am Drücker. Begünstigt durch einen Torwartfehler erhöhte Boris Laukemann auf 1:3. Marcel Wiedmann gelang der erneute Anschlusstreffer. Die Spvgg drängte nun auf den Ausgleich, und Brettheim kam mächtig ins Schwimmen, doch die Chancen blieben ungenutzt. – Reserven: 3:0

FC Matzenbach – TSV Vellberg

7:2 ( 3:2)

Tore: 1:0 Mario Gmach (5.), 1:1 Michael Kranz (21.), 1:2 Nico Werner (40.), 2:2 Maurice Weinschenk (42.), 3:2 Matthias Rein (47.), 4:2 Michael Kranz (61.), 5:2 Johannes Käfer (70.), 6:2 Maurice Weinschenk (73.), 7:2 Steffen Rein (78.)

Die Gäste begannen stark und gingen schnell zweimal in Führung. Doch noch vor der Pause drehte Matzenbach das Spiel. Als sich Michael Kranz einen zu kurzen Rückpass erlief, den Torwart umspielte und gekonnt einnetzte, war die Partie entschieden. Der Heimsieg geht aufgrund einer effektiven Chancenverwertung auch in dieser Höhe gegen die Mitte der zweiten Halbzeit dezimierten Gäste in Ordnung. – Reserven: 1:2

KSG Ellrichshausen – SV Westgartshausen 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Florian Meissner (23.), 1:1 Patrick Steinacker (52.), 2:1 ­Michael Dittrich (83.)

Gegen eine ersatzgeschwächte Gästetruppe landete die KSG in einem spielerisch recht dürftigen Kick einen Arbeitssieg. Anfangs hatte die Ilgenfritz-Truppe noch ihre beste Phase. Michael Dittrichs Lupfer landete an der Latte. Als KSG-Keeper Steffen Bohnet über den aufspringenden Ball schlug, bedankte sich Florian Meissner mit dem Führungstreffer für die „Moles“. Auch nach der Pause blieben gelungene Spielzüge auf dem holprigen Platz Mangelware. Im Abschluss erwiesen sich beide Kontrahenten eher harmlos. Als schon mit einer Punkteteilung zu rechnen war, stand Michael Dittrich nach einer Flanke goldrichtig und traf per Kopf zum umjubelten Siegtreffer. – Reserven: 1:4