Fußball In Unterrot treten Limpurger Fußball-Legenden in Aktion

In Unterrot treten Limpurger Fußball-Legenden in Aktion

Hans Buchhofer

Im Rahmen des Ludwig Dal­acker-Turniers der Spielvereinigung Unterrot am 14. und 15. Juli gibt es ein sportliches Highlight der Sonderklasse zu sehen. Karl Eichele von der Spvgg Unterrot hatte eine zündende Idee und fand in Peter Feyl vom TSV Gaildorf einen begeisterten Mitstreiter.

Beide wollen am Samstag, 14. Juli, um 18 Uhr eine Rottal-Auswahl mit Spielern aus Oberrot und Unterrot gegen eine Kochertal-Auswahl aus Ottendorf, Eutendorf, Gaildorf und Sulzbach-Laufen antreten lassen und zwar mit den Fußball-Legenden von damals. Das Problem war nur, ob man noch genügend Ü-60-Spieler auftreiben konnte, die zu diesem Spektakel bereit und auch körperlich dazu in der Lage sind.

In Manfred Schacher (TSV Eutendorf), Ewald Schneider (TSF Gschwend/TSV Gaildorf), Andreas Zauner, Wolfgang Engel, Reiner Kühnle und Wolfgang Seibold (alle Spvgg Unterrot) fanden die beiden aktive Unterstützer und bei zwei Treffen wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Tatsächlich können an besagtem Termin zwei Ü-60-Teams gegeneinander um Ruhm und Ehre kämpfen. Es wurden schon feste Trainingseinheiten vereinbart, denn so ganz aus dem Stand heraus will man die Akteure nicht einlaufen lassen. Die Aufstellungen der beiden Mannschaften werden zu gegebener Zeit veröffentlicht. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Spiel, Spaß und Kameradschaft“.

Die erste Limpurgauswahl

In diesem Zusammenhang ist es interessant nachzuforschen, wann eigentlich in der Vergangenheit eine Limpurg-Auswahl schon einmal zustandekam und vor allem schon einmal gespielt hat. Nach Recherchen von Ewald Schneider von den Turn- und Sportfreunden Gschwend hat sich Folgendes ereignet: Im Rahmen eines Sommerfestes des TSV Gaildorf organisierte die Fußballabteilung am Samstag, 8. Juni 1968, ein Fußballwerbespiel einer Auswahlmannschaft des Limpurger Landes gegen den Salamander Kornwestheim. Bei der Limpurg-Auswahl wurden die besten Spieler nominiert. Der Gegner war damals eine hochkarätige Truppe und führend im württembergischen Amateurfußball.

Die Auswahl schlug sich recht tapfer und verlor am Ende nur mit 2:5 Toren. Die Tore der Limpurger schossen Egon Albrecht vom SC Fornsbach nach einer Flanke von Vidakovic vom TSV Gaildorf. Der zweite Treffer gelang Schorsch Fruh zur 2:1-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel drehte Kornwestheim auf und kam am Ende zu einem verdienten 5:2-Sieg.

Gegen Kornwestheim kickten Hans Liva, Peter Feyl, Dieter Brust, Rudi Odusch, Georg Fruh, Karl Ickinger, Manfred App, Leon­hard Gering, H. Scheurer, H. Schulz, H. Engel, W. Schreiber und J. Wittmann. Neben den Spielern des TSV Gaildorf, die leider im Bericht des Kocherboten vom 10. Juni 1968 nicht aufgeführt wurden, kamen folgende Gastspieler zum Einsatz: Heinz Bauer und Günther Hägele (SK Fichtenberg), Egon Albrecht (SC Fornsbach), Heinz Grau (SV Frickenhofen), Ewald Schneider (TSF Gschwend), Gero Groer (FC Ottendorf), Hermann Ameis (TSV Sulzbach/Kocher), Dieter Rudolph, Günter Hoffmann (beide SV Unterrot).

Noch ein Einsatz

Ein Jahr später hat der TSV Gaildorf am 10. September 1969 seine Flutlichtanlage eingeweiht. Dabei spielte die Gaildorfer Mannschaft ebenfalls gegen eine Limpurg-Auswahl. Zum Team gehörten damals die Akteure Hinderer (Sulzbach/Kocher), Hess (Ottendorf), Munz (Unterrot), Schmidtkonz (Gschwend), Bausch (Unterrot), Chr. Ameis (Sulzbach/Kocher), Seeger (Ottendorf), Weller (Gschwend), Engel (Unterrot), M. Bulling (Sulzbach/Kocher), Grau (Frickenhofen) und Schneider (Gschwend).

Bestrebungen zu Fusionen, um eine schlagkräftige Mannschaft zu bilden, blieben in der Vergangenheit stets im Ansatz stecken. Am 14. Juli dieses Jahres ist das beim Ludwig-Dalacker-Turnier in Unterrot wenigstens bei den Ü-60-Spielern möglich.