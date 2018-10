Fußball In Tiefenbach geht es um die Spitze

In Tiefenbach geht es um die Spitze

Crailsheim / Willi Hermann

Stimpfach konnte in der Kreisliga B3 den Abstand auf Tabellenführer Tiefenbach auf zwei Punkte verringern und die Goldbacher, deren Partie in Onolzheim auf den 1. November verschoben wurde, liegen bei besserem Torverhältnis drei Zähler zurück.

Im Fokus der Liga steht morgen das Spitzenspiel zwischen Tiefenbach und Goldbach. Die Gastgeber haben seit dem dritten Spieltag ununterbrochen die Tabellenführung inne, zuletzt zweimal in Folge aber nicht gewonnen. Bei Goldbach ging es nach der Niederlage gegen Jagstheim seit eben diesem dritten Spieltag kontinuierlich nach oben, sodass der TSV morgen nach Punkten gleichziehen und die Gastgeber überflügeln kann. Nutznießer könnte Stimpfach werden. Bei einem Unentschieden oder einem Goldbacher Erfolg wäre die Elf um die Toptorjäger Raphael Klein und Patrick Stegmeier mit einem Sieg in Onolzheim an der Spitze.

Im Verfolgerfeld kommt es zu richtungsweisenden Duellen. So gilt es für Waldtann gegen den VfB Jagstheim, nach zwei Unentschieden in Folge wieder einmal zu gewinnen, damit der Abstand nach vorne nicht zu groß wird.

Auch die mit großen Ambitionen gestarteten Honhardter sind nach drei sieglosen Spielen gegen Altenmünster II unter Zugzwang. Die Gäste konnten Tabellenführer Tiefenbach die erste Saisonniederlage beibringen, treten bisher in der Fremde bei einem Sieg und vier Niederlagen aber eher als Punktelieferant auf.

Unterdeufstetten muss versuchen, beim ESV den Anschluss nach vorne zu halten. Die Gäste um Spielertrainer Martin Rokowski, der die interne Torschützenliste mit sechs Treffern anführt, haben ihre Stärken im Spiel nach vorne, aber auch die Eisenbahner haben bereits 19 Tore erzielt. Absteiger Satteldorf II konnte mit dem 3:0 über Honhardt an der Spitzengruppe andocken. Dementsprechend sollte das Team um Toni Fernandez, der mit seinen acht Toren allein so viele geschossen hat wie der Gegner insgesamt, morgen gegen Neuling Ilshofen III nachlegen. Absolut offen erscheint das Kellerduell zwischen Großaltdorf und Dünsbach II.

Sonntag, 28. Oktober, 13 Uhr

TSV Ilshofen III – Spvgg Satteldorf II

Sonntag, 28. Oktober, 15 Uhr

SV Tiefenbach – TSV Goldbach, GSV Waldtann – VfB Jagstheim, FC Honhardt – VfR Altenmünster II, SV Onolzheim – SSV Stimpfach, ESV Crailsheim – TSV Unterdeufstetten, SV Großaltdorf – TSV Dünsbach II