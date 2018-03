Fußball In Satteldorf gehen die Spieler aus

Crailsheim / Von den Vereinen

Spfr. Leukershausen – SV Brettheim 2:1 (2:1)

Tore: 0:1 Boris Laukenmann (17.), 1:1 Jan Schöller (28.), 2:1 Eigentor (45.+1)

Leukershausen begann offensiv und hatte bereits in der fünften und siebten Spielminute die Möglichkeit, früh in Führung zu gehen. Einmal Pfosten und eine Glanzparade des Gästekeepers verhinderten dies. Brettheim fand nur schleppend ins Spiel und konnte in der 17. Minute eine Unachtsamkeit der Heimmannschaft durch Boris Laukenmann nutzen, der aus zwölf Metern frei zum Schuss kam und zum 0:1 einschoss. Keineswegs beeindruckt setzte Leukershausen sein Offensivspiel fort. In der 28. Minute fiel dann der völlig verdiente Ausgleich durch Jan Schöller, der den Ball geschickt mit der Brust annahm und mit einem sehenswerten Drehschuss vollendete. Kurz vor der Halbzeitpause dann das 2:1 für Leukershausen, nach einer Standardsituation, in der ein Gästespieler den Ball unglücklich ins eigene Tor beförderte. Nach der Pause dann verteiltes Spiel auf beiden Seiten. Die Heimelf versäumte es, mehrere glasklare Torchancen zu nutzen. Brettheim seinerseits blieb stets durch Konter gefährlich. Die große Chance für Brettheim zum Ausgleich war in der 85. Spielminute, als ein Strafstoß seitens Brettheims von Torhüter Cetin Senel bravourös gehalten wurde. Letztlich blieb es aber bei dem verdienten Heimsieg.

SV Westgartshausen – TSV Ilshofen II 1:3 (1:3)

Tore: 1:0 Nicolai Lindenthal (2.), 1:1 Benjamin Hoffmann (7., FE), 1:2, 1:3 Lukas Lindner (38., 45.)

Als Thomas Brenner einen Frei­stoß von der Mittellinie hoch in den Strafraum schlug und dem Gästekeeper der Ball aus der Hand rutschte, stand Nicolai Lindenthal goldrichtig und erzielte bereits nach zwei Zeigerumdrehungen die Führung. Jedoch nur wenig später kam Lukas Lindner im Strafraum zu Fall. Benjamin Hoffmann gelang per Strafstoß der Ausgleich. Lukas Bauer und Lukas Lindner verfehlten mit ihren Möglichkeiten nur knapp das Tor der „Moles“. Der Gästekeeper Arthur Ebert verhinderte mit einem Reflex nach einem Kopfball von Bernd Brenner auf der anderen Seite die erneute Führung. Die größte Möglichkeit vergab Andreas Klein, der aus vier Metern das leere Tor nicht traf. Kurz vor der Pause, als es die Abwehr der Platzherren Lukas Lindner zweimal hintereinander leicht machte, traf jener doppelt zur 3:1-Führung für die Gäste. Anfangs der zweiten Hälfte rettete dann Sascha Wagner mit einigen Glanzparaden weitere Treffer der Gäste, die verdient die drei Punkte mit nach Hause nahmen. – Reserven: 0:1

SC Bühlertann – TSV Vellberg 5:2 (2:1)

Tore: 1:0 Tim Otterbach (24.), 2:0 André Heese (32.), 2:1 Steffen Heier (40.), 2:2 Kubilay Köksal (52.), 3:2 Tim Otterbach (60.), 4:2 Daniel Wengert (62.), 5:2 Tim Otterbach (76.)

Das Bühlertalderby begann mit einem Chancenplus für die Hausherren. Die Führung gelang durch einen Standard: Kapitän Nico Ulreich zirkelte einen perfekt getretenen Freistoß genau auf den Kopf von Tim Otterbach. Nach einer halben Stunde dann ein abgefälschter Schuss von André Heese, der unhaltbar für den Torwart ins Gehäuse zum 2:0 kullerte. Die Vellberger kamen nun aber besser in Fahrt, die Abwehr der Bühlertanner war hingegen zu nachlässig. Nach dem Anschlusstreffer durch Steffen Heier vergaben André Heese und Swen Köbler erstklassige Chancen. Ein umstrittener Foulelfmeter brachte dann sogar den Ausgleich. Der SC ließ sich jedoch nicht beeindrucken. Mit einem Doppelschlag durch Tim Otterbach und Daniel Wengert war das Spiel entschieden. Den Schlusspunkt setzte Tim Otterbach, der seine Leistung mit einem Dreierpack krönte. – Reserven: 6:0

Spvgg Hengstfeld – TSV Crailsheim II 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Basil Bugra (8.)

Eine Partie auf sehr überschaubarem Niveau. Crailsheim war zunächst die wachere Mannschaft, Hengstfelds Abwehr zu nachlässig, und Basil Bugra traf aus kurzer Distanz zum 0:1. Die Spielvereinigung kontrollierte danach die Partie, erspielte sich auch etliche Möglichkeiten, kam aber nicht zum Abschluss. Die zweite Hälfte wurde eine richtig zähe Angelegenheit. Hengstfeld bemühte sich um den Ausgleich, war offensiv jedoch harmlos. Die Gäste konnten den Vorsprung problemlos über die Zeit bringen und waren dem 0:2 näher als die „Grün-Weißen“ dem Ausgleichs­treffer.

KSG Ellrichshausen – TSV Gerabronn 1:4 (0:3)

Tore: 0:1 Lucas Schmidt (1.), 0:2 Chris Dumalski (33.), 0:3 Danny Thomas (36.), 1:3 Marc Schön (76.), 1:4 Szabolcs Szvoboda (81.)

Auf dem Kunstrasen in Rot am See gingen die favorisierten Ge­rabronner schon nach einer Minute durch Lucas Schmidt in Führung. Der spielstarke Tabellenzweite hatte die Partie gut im Griff und baute den Vorsprung bis zur Pause auf drei Tore aus. Mit den Treffern von Chris Dumalski (33.) und Danny Thomas (36.) stellte der TSV die Weichen somit frühzeitig auf Sieg. Das Schlusslicht hielt im zweiten Durchgang gut dagegen und konnte nach rund einer Stunde die Partie etwas offener gestalten. Marc Schön gelang mit einem sauber gezirkelten Freistoßtreffer nach 76 Minuten der Anschluss. Die Gäste zogen in der Endphase aber noch einmal das Tempo an und gewannen nach dem Treffer von Szabolcs Szvoboda hoch verdient.

FC Matzenbach – SV Ingersheim 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Matthias Stöffler (51.)

In einer niveauarmen Partie behält die Heimelf nicht ganz unverdient die Punkte in Matzenbach. In einer von beiden Mannschaften schwachen ersten Halbzeit gab es nur zwei erwäh­-

nenswerte Pfostenschüsse für beide Mannschaften durch Kranz und Röttlich. Nach der Pause begann der FC etwas druckvoller und kam folgerichtig nach einem Eckball von Michael Rein, der zu kurz abgewehrt wurde, durch Mathias Stöffler zum Siegtreffer. Einzige noch nennenswerte Torchance im zweiten Durchgang hatte Michael Kranz, der jedoch am langen Pfosten vorbeischob. Schiedsrichter Manfred Fritz aus Lauchheim hatte mit der sehr fairen Partie keinerlei Probleme.

SV Gründelhardt – Spvgg Satteldorf II 3:0 (SW)

Die Satteldorfer Landesligareserve musste die Partie wegen Spielermangels absagen und wird mit 3:0 für Gründelhardt gewertet.