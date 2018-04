Fußball In Eutendorf lockt das Stadtduell

Eutendorf / Hans Buchhofer

Die Fußballfreunde in Gaildorf freuen sich morgen auf das Stadtderby des TSV Eutendorf gegen den TSV Gaildorf, doch die Titelmusik erklingt in anderen Spielen. Der SV Westheim muss nach dem Remis in Gaildorf das Heimspiel gegen den FV Künzelsau gewinnen, um im Kampf um die Meisterschaft gerüstet zu sein. Vor allem der VfL Mainhardt bereitet den Westheimern Sorgen, da der VfL gestern Abend gegen den TSV Pfedelbach spielte und bei einem Sieg die Führung übernehmen konnte. Mainhardt spielt morgen beim Schlusslicht Untermünkheim II und wird den nächsten Dreier einfahren. Auch der SC Michelbach/Wald gehört zu den Titelfavoriten. Die Michelbacher sind seit neun Spielen ungeschlagen und sind beim TSV Untersteinbach klarer Favorit.

Beim TSV Kupferzell läuft es in der Rückrunde nicht mehr so rund wie gegen Ende der Hinrunde. Im Heimspiel gegen die SGM Bretzfeld soll aber wieder ein Sieg gelingen. Der SC Ingelfingen will mit einem Dreier im Heimspiel gegen den SC Steinbach mehr Luft nach unten gewinnen, und in einem reinen Abstiegskampf stehen sich der TSV Pfedelbach II und der SV Dimbach gegenüber.

Wer wird in dieser Saison in der A1 Hohenlohe am Ende einen besseren Platz einnehmen? Über diese Frage könnte morgen in Eutendorf eine Vorentscheidung fallen, wenn der TSV Gaildorf zum städtischen Kräftemessen auftaucht. Sollte sich die Mannschaft von der Bleichwiese durchsetzen, dann dürften es die Eutendorfer schwer haben, am Ende noch in der Tabelle an den Gästen vorbeiziehen zu können. Gewinnt der TSV Eutendorf, dann wäre er bis auf einen Punkt an seinen Kontrahenten herangekommen. Dass die Spieler aber mit solchen Gedanken auflaufen, ist eher unwahrscheinlich. Sie wollen ganz einfach dieses Prestigeduell gewinnen, egal auf welchem Platz sie stehen. Da beide Mannschaften sich in den letzten Spielen stabilisiert haben, dürften sich die Zuschauer auf einen fußballerischen Leckerbissen freuen.