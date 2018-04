Fußball Im Stadtderby teilen sich die Kontrahenten die Punkte

Gaildorf / Werner Ellinger

Nach einer etwas müden ersten Spielhälfte zwischen dem TSV Eutendorf und dem TSV Gaildorf, drehten die Teams im zweiten Abschnitt an Tempo und Gefährlichkeit: Es wurden einige super Chancen herausgespielt. Es war ein Match mit einigen Nickligkeiten im zweiten Abschnitt. Am Unparteiischen Max Deininger aus Mögglingen gab es nichts zu meckern. Im ersten Abschnitt sah man wenige zwingende Aktionen von beiden Teams. Dies änderte sich im zweiten Abschnitt gewaltig. Vor allem nach dem Ausgleichstreffer wurden sehr gute Möglichkeiten herausgespielt, wobei die Torhüter des Öfteren im Mittelpunkt standen und ihre Klasse beweisen konnten.

Zum Spielverlauf: Nach einer Minute eine Möglichkeit für den Gastgeber. Nach einem Eckball kam der Ball zu Kocaman, dessen Abschluss jedoch den Torhüter vor keine Probleme stellte. Nach 12 Minuten ging der Gastgeber in Führung. Eine von Kocaman gedachte Flanke ging an Feldspieler und Torwart vorbei zum 1:0 ins Tor. Nach 28 Minuten eine gute Szene ausgehend von Koukouliatas, doch stand hier der Eutendorfer Keeper richtig. In der 42. Minute setzte Strenger einen Heber über den Keeper am Tor vorbei, und kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte M. Schimanek den Ball am langen Pfosten vorbei.

Im zweiten Spielabschnitt investierten die Gäste zunächst mehr. Thomos (54.) scheiterte an Tatar und kurz darauf setzte Päun den Ball neben das Tor. Kocaman (67.) setzte einen Kopfball in guter Position neben das Gehäuse. In der 68. Minute dann der Ausgleich. Die auch an diesem Tag gut sortierte Eutendorfer Abwehrreihe brachte den Ball nach einer Flanke von Strenger nicht aus der Gefahrenzone und Thomos nutzte die Möglichkeit zum 1:1. Danach entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel mit einigen sehr guten Torchancen auf beiden Seiten. So bediente Bouidia gleich zweimal maßgerecht seine Mitspieler im Strafraum, doch sowohl Bosnjak (72.) und Lenghel (75.) konnten hier aus kurzer Distanz nicht vollenden. In der 77. Minute scheiterte Thomos mit einer Direktabnahme am Eutendorfer Torwart. Letztendlich blieb es wie in der Hinrunde bei einem leistungsgerechten Remis.

TSV Eutendorf:: Mihai Tatar, Abdulla Kocaman, Jochen Schimanek, Marian Schimanek, Ionet Päun, Redouane Bouidia, Momcilo Pavlovic, Benjamin Haut, Martin Lenghel, Mandache Iordache, Besfort Gashi, Mate Kargolan, Benjamin Hochstein, Mathias Bosnjak, Marian Radu, Steffen Köger, Vedran Saric

TSV Gaildorf: Niklas Diemer, David Braxmaier, Fabian Kleinhans, Robin Fritz, Tom Zecha, Georgios Koukouliatas, Tobias Kleinhans, Michael Schenke, Jürgen Schaile, Luca Strenger, Athanasios Thomos, Jannik Hägele, Marco Lutz, Mesut Kul, Lukas Kühneisen.