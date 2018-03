Fußball Im Angriff einfach zu harmlos

Mulfingen / Herbert Schmerbeck

Gegen den FC Wangen kassierte der Verbandsligist eine 0:1-Niederlage. Die Hollenbacher müssen sich die Heimpleite selbst zuschreiben. Sie lieferten eine ganz schwache erste Hälfte ab. In den zweiten 45 Minuten hatten sie dann allerdings großes Pech. Dabei hatten die Gastgeber die Partie in den ersten zehn Minuten im Griff. Die Wangener, die schon das Hinspiel gegen Hollenbach gewannen, traten sehr defensiv mit einer Fünferkette auf. Dann stellten die Gastgeber auf einmal das Spielen ein. Jedes Selbstvertrauen schien auf einmal verflogen. Wangen rückte immer weiter hinten raus, setzte erste Nadelstiche und machte dann bis zur Pause den sichereren und gefährlicheren Eindruck. In der 40. Minute dann die Schlüsselszene. Ein Freistoß flog quer durch den Hollenbacher Strafraum, Manuel Hofmann setzte am Sechzehnereck zur Grätsche an und holte Okan Housein von den Beinen. Den Strafstoß verwandelte Fabian Eninger (41.) sicher. Zu diesem Zeitpunkt war die Gästeführung verdient.

Nach der Pause machten die Hollenbacher deutlich mehr Druck. Und als die Wangener müde wurden, ergaben sich auch gegen die massive Abwehr einige gute Chancen und hätten den Ausgleich verdient gehabt. Aber dieser wollte am Samstag einfach nicht fallen.

Hollenbach – Wangen 0:1 (0:1)

Tore: 0:1 Fabian Eninger (41., FE)

FSV Hollenbach: Hörner, Amon, Zeller, Nzuzi, Kleinschrodt, Czaker, Hofmann, Hutter (75. Nierichlo), Rohmer, Brenner (75. Schieferdecker), Minder (58. Schmitt)