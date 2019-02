Fußball Ilshofens Defensive lässt beim 1:3 in Nöttingen zu viel zu

Nöttingen / Robin Utz

Nach der Niederlage gegen die starken Gäste aus Bissingen mussten die Kicker aus Ilshofen ersatzgeschwächt zum bis dato sechstplatzierten FC Nöttingen reisen. Ralf Kettemann musste auf Jonas Wieszt, Dominik Rummler, Tim Michael, Julian Baumann und seine Wenigkeit verzichten.

Beide Teams waren von Beginn an bei sonnigem Wetter heiß darauf, das erste Tor zu erzielen. Die Hausherren waren jedoch ab der ersten Sekunde griffiger in den Zweikämpfen. „Wir waren in der Verteidigung nicht konsequent, haben es uns aber auch immer wieder schwer gemacht durch Ballverluste oder Eins-zu-eins-Duelle im Mittelfeld, die dann verloren gegangen sind“, resümiert Kettemann nach der Partie. So kam der FC Nöttingen in der 8. beziehungsweise 13. Minute zu klaren Chancen, die De Santis und Podolsky noch vergaben. Letztendlich musste Karel Nowak im Tor seine bis dahin weiße Weste in der 14. Minute durch einen stramm geschossenen Freistoß aus gut 25 Metern von Riccardo Di Piazza abgeben.

In der Folge drückte der FC weiterhin mit Vollgas auf die Hintermannschaft des TSV, sodass Di Piazza in der 21. Minute sich als Vorlagengeber für den freien Jimmy Marton auf dem Spielberichtsbogen eintragen durfte. Der TSV Ilshofen steckte jedoch nicht den Kopf in den Sand. Die Offensivakteure um Wackler, Kandazoglu, Lindner und Kurz konnten die erfahrene Defensive des FC Nöttingen immer wieder ins Schwitzen bringen und spielten sich auch Torchancen heraus. Dies sollte sich in der 37. Minute auszahlen: Nach einer schön getretenen Ecke von Carl Murphy stieg der 1.93-Meter-Mann Baba Mbodji am höchsten und nickte zu seinem vierten Saisontreffer ein.

Offensive Wechsel

Die Trainer beider Mannschaften schickten die selben Formationen für den zweiten Durchgang aufs Spielfeld. Was sich dann abzeichnete, kommentierte Kettemann nach der Partie treffend: „Wir haben einen ordentlichen Auftritt gezeigt. Gut war, dass wir uns viele Chancen erarbeiten konnten, schlecht war, dass wir viel zu viel zugelassen haben. Dass wir am Ende wieder drei Gegentore bekommen, ist natürlich schlecht.“ Der FCN hatte zunächst klare Torchancen in der 56. und 61. Minute, die von Marton und Neziraj kläglich vergeben wurden. In den darauffolgenden Minuten plätscherte das Spiel vor sich hin, bis auf beiden Seiten Auswechslungen anstanden. Mit Weidner für Kandazoglu, Aziz für Kurz und dem Neuzugang Davlashelidze für Mbodji brachte Kettemann nach und nach geballte Offensivpower, die sich bemerkbar machte.

In der Schlussphase der Partie hätte sich das fast noch ausgezahlt: Zuerst kommt Murphy in der 82. Minute zum Abschluss, nur vier Minuten später blitzt das Können von Davlashelidze das erste Mal auf, indem er von der Strafraumgrenze einen schön platzierten Schuss abfeuert. In beiden Fällen parierte Dups jedoch glänzend. Ilshofen war drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen und war dadurch noch offener in seinen Defensivreihen. Eine Mannschaft wie der Oberliga-Sechste nutzt so etwas aus. Nach guter Vorarbeit von Eray Gür steht Josef Rodriguez Carmona richtig und macht den Sack in der 87. Minute zu.

Kettemann blickt nach der Partie voraus: „Wir müssen unser Defensivverhalten zeitnah verbessern, damit das bis nächste Woche besser wird!“

Im kommenden Heimspiel geht es für Ilshofen gegen den SV Oberachern, der sein Heimspiel gegen Pforzheim gewinnen konnte.

