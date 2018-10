Fußball Ilshofen II weiter sieglos

Neuenstein / pm

In der ersten Hälfte waren die Gäste das bessere Team und gingen (34.) durch Markus Hörger verdient in Führung. Auch nach der Pause kam Ilshofen zunächst besser in die Bezirksliga-Partie. Kevin Lehanka gelang (66.) das 0:2. Doch im Gegenzug verkürzte Jonas Müller. Der Ausgleich gelang Michael Sickinger (81.). Sechs Zeigerumdrehungen später gingen die Gäste durch Benjamin Hoffmann erneut in Führung. Die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen, und abermals Sickinger traf mit dem Schlusspfiff zum gerechten 3:3.

TSV Neuenstein – TSV Ilshofen II

3:3 (0:1)

Tore: 0:1 Markus Hörger (34.), 0:2 Kevin Lehanka (66.), 1:2 Jonas Müller (67.), 2:2 Michael Sickinger (81.), 2:3 Benjamin Hoffmann (84.), 3:3 Michael Sickinger (90.)