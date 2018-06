Fußball-Verbandsliga Ilshofen gewinnt und bleibt erster Verfolger

Leinfelden / Robin Utz

Die Jungs um Spielertrainer Ralf Kettemann gewinnen das Verbandsliga-Nachholspiel in Leinfelden.

Mit dem Heimerfolg gegen den FC Albstadt hatte der TSV Ilshofen die Chance im Nachholspiel mit weiteren drei Zählern dem Ligaprimus Gmünd auf den Versen zu bleiben. Am Ende gelang es den „Rot-Weißen“ – jedoch mit dem Quäntchen Glück, das man in diesem Verbandsligaendspurt auch benötigt.

In Halbzeit eins war das Spiel ausgeglichen und ereignisarm auf beiden Seiten. Der TSV Ilshofen hatte zwar mehr Spielanteile, konnte jedoch auf schwierig bespielbarem Untergrund keine zwingenden Torchancen herausspielen. „Anfangs haben wir uns schwer getan, uns in das Spiel gegen einen guten Gegner reinzukämpfen“, resümiert Kettemann.

Während der Halbzeitpause schienen sich dann beide Teams noch einmal viel vorgenommen zu haben und es entwickelte sich in der Folge ein rasanteres Spiel mit Vorteilen für die Hausherren. Calcio kam besser in die Partie und tauchte immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. So musste Ilshofens Egner den Ball in der 58. Minute in Boateng-Manier von der Linie kratzen. Nur drei Zeigerumdrehungen später fiel dann auch ein Tor – jedoch für die Gäste. Niklas Wackler wurde von Lukas Lienert bedient, ließ mit feinem Fuß den Innenverteidiger stehen und verwandelte eiskalt in die lange Ecke.

Calcio ließ sich davon aber nicht einschüchtern und machte einfach da weiter, worin sie unterbrochen wurden: Druck auf die Ilshofener Hintermannschaft aufzubauen. So war es ein Freistoß aus knapp 25 Metern, den Pranjic scharf auf das Gehäuse von TSV-Keeper Nowak brachte. Der Ball flatterte, Nowak musste nach vorne klären, Torjäger Sascha Häcker zeigte den richtigen Riecher und verwandelte in der 64. Minute zum hochverdienten 1:1-Ausgleich.

Ilshofen benötigt Glück

Die restliche zweite Halbzeit gehörte dann endgültig den Gastgebern. Ilshofen hatte Glück, nicht den Rückstand zu kassieren. Das Spiel wurde jedoch in der 80. Minute auf den Kopf gestellt. Nach einem Einwurf schaltete Ilshofens Spielertrainer Kettemann schnell und schoss in hohem Bogen aus gut 35 Metern über den Calcio-Keeper und erzielt den 1:2-Endstand für den TSV Ilshofen. „Sonst haben wir immer viele Chancen, machen aber kein Tor. Heute hat der Gegner sie zum Glück ausgelassen und wir machen am Schluss den Lucky-Punch“, so der Torschütze.

Damit bleibt der TSV Ilshofen erster Verfolger des 1. FC Normannia Gmünd und muss am kommenden Spieltag bei den wieder erstarkten Sportfreunden aus Schwäbisch Hall alles in die Waagschale werfen, um weiter ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden zu können.