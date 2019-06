Zwei weitere Spieler aus der Vorsaison haben einen neuen Vertrag beim Oberligisten Ilshofen unterschrieben.

Der TSV Ilshofen treibt seine Kaderplanung für die neue Saison voran. „Mittlerweile haben auch Daniel Schelhorn und Tim Michael zugesagt“, berichtet Dario Caeiro, Vorstand Fußball beim TSV. Vor allem der 21-jährige Mittelfeldspieler Schelhorn war in der vergangenen Spielzeit mit 33 Einsätzen eine feste Größe in der Mannschaft. Der lange verletzte Tim Michael brachte es lediglich auf vier Spiele. Beide gehen dann in ihre zweite Spielzeit mit den Ilshofenern.

Hoffnung besteht auch bei Cark Murphy. Der routinierte Linksfuß, der im kaufmännischen Bereich tätig ist, sucht eine neue Arbeitsstelle im Raum Würzburg. In den vergangenen Tagen hätten sich wieder zwei Firmen beim TSV gemeldet, die Interesse an einer Beschäftigung Murphys haben, berichtet Caeiro.

Gespräche laufen

Die Antworten von Innenverteidiger Baba Mbodji und Offensivakteur Sangar Aziz lassen noch auf sich warten. Bis zum 30. Juni müssen sich die Spieler bei ihren alten Vereinen abmelden, falls sich den Club wechseln wollen. „Wir haben auch zwei gute Gespräche geführt mit potenziellen Neuzugängen“, so Caeiro. Die Ilshofener suchen beispielsweise noch Ersatz fürs defensive Mittelfeld, da Spielertrainer Ralf Kettemann und Ramadan Kandazoglu nicht mehr beim TSV sind. Auch ein Stürmer steht noch auf der Wunschliste. Ilshofens zweite Saison in der Oberliga beginnt am ersten Augustwochenende.

