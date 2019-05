Der Oberligist TSV Ilshofen hat einen neuen Trainer gefunden. Ab Juli ist Michael Hoskins für die Mannschaft verantwortlich.

Fast wäre es gar nicht dazu gekommen, dass Michael Hoskins neuer Trainer des TSV Ilshofen wird. „Als ich ihn angerufen habe, sagte er mir: Dario, wir können uns gerne unterhalten, aber es gibt keine Chance“, berichtet Dario Caeiro, Vorstand Fußball beim TSV Ilshofen, von der ersten Kontaktaufnahme. Hoskins bestätigt das: „Ja, das war so.“ Er plante bereits die neue Saison mit der U 19 des VfR Aalen. „Wir haben dort ein tolles Team für die neue Runde zusammengestellt und dieses wollte ich unbedingt trainieren.“ Doch manchmal kommt es eben anders.

Fußball TSV Ilshofen: Aufstiegstrainer Ralf Kettemann hört auf Ralf Kettemann hat angekündigt, in der kommenden Saison dem TSV Ilshofen nicht mehr zu trainieren. Der 32-Jährige hat den Verein in den vergangenen acht Jahren geprägt.

Im Endeffekt lief die Kommunikation beim VfR Aalen schief, beschreibt Hoskins die Umstände, die dazu führten, dass er sich doch intensiver mit dem TSV Ilshofen beschäftigte. Dario Caeiro hatte Hoskins’ Namen von Niklas Wackler und Daniel Schelhorn erfahren, die unter diesem beim VfR Aalen trainierten. Caeiro lud Hoskins zum Heimspiel des TSV gegen den FV Ravensburg ein. Ilshofen gewann das Spiel 1:0 durch ein spätes Tor von Niklas Wackler, Hoskins’ ehemaligem Schützling. Dario Caeiro berichtete, dass er „während des Spiels sehr emotional war“. Er wusste nicht, wie das bei Hoskins ankommt und beschloss, später noch mal intensiv und in ruhiger Atmosphäre mit ihm zu sprechen. Hoskins wiede­rum hatte während der Partie den Gedanken: „Das wird nichts“.

Vielleicht war es tatsächlich Wacklers Tor, das den Stein ins Rollen brachte, sodass beide Seiten doch zusammenkamen. „Wie die Mannschaft nach dem Spiel gefeiert hat, diese pure Freude, das hat mich schon beeindruckt“, gibt Hoskins zu.

Fußball TSV Ilshofen gewinnt mit spätem Treffer gegen Ravensburg Der TSV Ilshofen besiegt den FV Ravensburg mit 1:0 und kommt dem Klassenerhalt in der Oberliga damit sehr nahe.

Caeiro und Hoskins treffen sich erneut, diesmal in wesentlich ruhigerer Atmosphäre. Der Ilshofener Vorstand schätzt Hoskins „klare, ehrliche Haltung. Michael ist ein akribischer Arbeiter und sehr detailverliebt.“ Umgekehrt sagt Hoskins, dass ihm wichtig ist, „dass Dario vom Fach ist. Außerdem engagiert er sich wahnsinnig für den Verein – und das braucht man.“

Hoskins informiert sich weiter über den TSV, fragt auch bei Michael Gentner an. Dieser ist der Bruder des VfB-Profis Christian Gentner und als Sportlicher Leiter für einen Teil der Stuttgarter Jugend verantwortlich. „,Wir sind seit mehr als 15 Jahren gut befreundet, haben auch drei Jahre erfolgreich zusammengearbeitet. Da tauscht man sich dann natürlich aus“, berichtet Hoskins. Gentner kennt den TSV Ilshofen vom BWK-Arena-Cup. An diesem Hallenturnier für C-Junioren nehmen die Schwaben regelmäßig teil.

Hoskins sieht viel Potenzial in der Mannschaft

Was Michael Hoskins erfährt, deckt sich mit seinen Erfahrungen. Letztlich sagt er bei einem weiteren Treffen mit Caeiro zu. Wohl wissend, dass der Klassenerhalt noch nicht gesichert ist. „Es gibt dieses Worst-Case-Szenario. Ich hoffe und glaube zwar nicht, dass es so weit kommt, aber dann spielen wir eben in der Verbandsliga.“

Was ihm wesentlich wichtiger ist: Er sieht viel Potenzial, sowohl in der Mannschaft als auch beim TSV Ilshofen allgemein. „Man sieht, dass Projekte umgesetzt werden. Das Vereinsheim, die Tribüne, die Laufbahn und vieles mehr, das in den nächsten Jahren noch auf der Agenda steht, zeigt, dass der Verein neben den schnellen sportlichen Aufstiegen auch die Infrastruktur anpassen wird.“

Die Nachfolge von Ralf Kettemann, der acht Jahre den TSV geprägt hat, anzutreten, sei natürlich speziell. Doch das Erbe belastet ihn nicht. „Das ist das Tolle: Ralf steht schon für eine tolle Spielkultur. Das erleichtert vieles.“

Das könnte dich auch interessieren:

Rekord Siegesserie THW Kiel American Football: Schwäbisch Hall Unicorns können Rekord brechen Nach dem Sieg gegen die Kirchdorf Wildcats haben die Unicorns 38 Pflichtspielsiege in Folge – und könnten bald den Rekord der deutschen Profimannschaften brechen.

SSV Ulm 1846 Fußball WFV-Pokal gegen TSV Essingen – Spatzen wollen Titel verteidigen Am Samstag will der SSV Ulm 1846 Fußball seinen Titel in Stuttgart verteidigen. Doch Gegner TSV Essingen hat zwei Spezialisten in seinen Reihen – und nichts zu verlieren.