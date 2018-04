Fußball Honhardt verliert weiter an Boden

Waldtann / Willi Hermann

Spfr. Bühlerzell II – FC Langenburg 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Michael Blind (14.), 0:2 Hans-Peter Bolz (75.)

Die Gäste machten aus wenigen Möglichkeiten zwei Tore und nahmen die Punkte mit. Bühlerzell hielt über die gesamte Spielzeit gut dagegen und hatte auch die ein oder andere gefährliche Aktion. Nach knapp einer Viertelstunde erzielte Michael Blind in bester Ping-Pong-Manier die Gästeführung. Aus dem Getümmel heraus landete das Leder schließlich im Netz. Die Entscheidung gelang Hans-Peter Bolz per Kopf nach einem Freistoß eine Viertelstunde vor Spielende. – Reserven: 2:0

GSV Waldtann – FC Honhardt

2:1 (1:1)

Tore: 1:0 Jonas Hörner (28.), 1:1 Joseph Loresch (39.), 2:1 Fabian Haug (63.)

Die hoch motivierte Heimmannschaft hatte gegen die ambitionierten Honhardter das bessere Ende für sich. In der Anfangsphase kamen die Gäste nicht gegen den stürmischen Auftakt der Heim­elf zurecht und mussten schließlich nach schnellem Umschaltspiel durch Jonas Hörner einen Rückstand hinnehmen. Mit der Führung im Rücken verlor Waldtann zunehmend die Konzentration und Honhardt kam nun besser ins Spiel. Folgerichtig gelang ihnen durch Joseph Loresch der Ausgleich. Trotz einiger schöner Kombinationen zu Beginn der zweiten Hälfte kam es auf beiden Seiten zu keinem weiteren Treffer. Die Entscheidung fiel durch einen kraftvollen Freistoß von Fabian Haug direkt durch die Mauer. Im weiteren Spielverlauf erhöhten die Gäste zunehmend Druck und Risiko. Sie konnten aber trotz einiger gefährlicher Aktionen die Defensive der Heim­elf nicht mehr überwinden. – Reserven: 1:0

VfR Altenmünster II – TSV Obersontheim II 0:4 (0:2)

Tore: 0:1 Edgar Wagner (22.), 0:2 Niklas Häusinger (42.), 0:3 Christian Wengert (52.), 0:4 Michael Deininger (83.)

Die Gäste spielten clever und abgeklärt und machten zur rechten Zeit ihre Tore. Altenmünster stand zu Beginn gut in der Abwehr, war aber nach vorne harmlos. Die Führung der Gäste erzielte Edgar Wagner mit einem Freistoß aus fast 35 Metern. Freund und Feind irritierte den Torhüter, und der Ball landete im langen Eck. Kurz vor der Pause die erste Chance der Hausherren. Ein Schuss von Luka Saric ging an den Pfosten. Im Gegenzug machte Niklas Häusinger mit einer direkt verwandelten Ecke das zweite Tor für die Gäste. Die zweite Hälfte begann mit einem Lattenkracher von Manuel Munz. Aber statt des Anschlusstreffers kam dann schnell die Entscheidung. Nach einem Freistoß drückte Christian Wengert den Ball aus kurzer Distanz zum 3:0 über die Linie.

TSV Goldbach – TSV Dünsbach II 6:1 (1:0)

Tore: 1:0, 2:0 Maximilian Flux (9., 60.), 2:1 Konstantin Heynold (62.), 3:1 Maximilian Flux (73.), 4:1, 5:1 Dennis Lahn (81., 87.), 6:1 Maximilian Flux (89.)

In einer über weite Strecken einseitigen Partie siegte Goldbach verdient. Die Gastgeber machten von Beginn an Druck und gingen durch den ersten von vier Treffern durch Maximilan Flux früh in Führung. Danach dauerte es bis zur 60. Minute, ehe erneut Flux das Ergebnis mit einem sehenswerten Schlenzer ausbaute. Fast im Gegenzug gelang Dünsbach nach einer seiner wenigen Offensivaktionen der Anschluss. In der Schlussviertelstunde brachen die Gäste dann ein, und Maximilian Flux sowie Dennis Lahn sorgten mit je zwei Treffern für klare Verhältnisse.

VfB Jagstheim – SSV Stimpfach 2:2 (1:2)

Tore: 1:0 Daniel Spretka (6.FE), 1:1 Raphael Klein (36.), 1:2 Patrick Stegmeier (40.), 2:2 Janis Heidel (56.)

Nach der schnellen Führung der Gastgeber durch einen von Daniel Spretka verwandelten Strafstoß wurden die Gäste spielbestimmend. Die beste Möglichkeit zur Ergebnisänderung hatten aber die Gastgeber nach einem Konter durch Janis Heidel zehn Minuten vor der Pause. Im Gegenzug sorgte Raphael Klein für den Ausgleich. Noch vor dem Seitenwechsel gelang Patrick Stegmeier die Gästeführung. Im zweiten Durchgang übernahm Jagstheim die Initiative und konnte durch Janis Heidel ausgleichen. Trotz weiterer Möglichkeiten auf beiden Seiten fiel kein Treffer mehr. – Reserven: 0:3

ESV Crailsheim – SV Tiefenbach 4:2 (2:0)

Tore: 1:0 Dariua Ursachi (31.), 2:0 Sven Schwanicke (45.+1), 2:1 Giorgi Toroshelidze (63.), 2:2 Bernhard Lober (84.), 3:2, 4:2 Darius Ursachi (89., 90.+2)

In einer dramatischen Schlussphase sicherten sich die „Eisenbahner“ durch zwei Treffer von Darius Ursachi trotz Unterzahl den Erfolg. Zur Pause schien für die Gastgeber alles in trockenen Tüchern. Darius Ursachi und Sven Schwanicke hatten für eine beruhigende Führung gesorgt. Gleich nach dem Wechsel hatte Ursachi noch die Chance zum 3:0. Dann kam Tiefenbach besser ins Spiel. Nach einem Fehlpass der Gastgeber gelang Girogi Toroshelidze der Anschluss. In der Schlussphase hatte sich ein Crailsheimer Akteur nicht im Griff und musste wegen Meckerns frühzeitig zum Duschen. Der Ausgleich war die Konsequenz. Jetzt schien die Partie komplett zu kippen. Ein Tiefenbacher Treffer wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht gegeben. Dann sorgte Darius Ursachi mit seinem Doppelpack doch noch für ein glückliches Ende zugunsten der Gastgeber.

TSV Unterdeufstetten – SV Onolzheim 0:4 (0:2)

Tore: 0:1 Marc Schürle (20.), 0:2 Jochen Meyer (23.), 0:3 Bernd Blumenstock (47.), 0:4 Dennis Schneiker (75.)

In einem anfangs offenen Spiel hatten die Gastgeber gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Mitte der ersten Hälfte gelang den Gästen nach zwei Standards ein Doppelschlag. Auch danach hatten die Hausherren noch Möglichkeiten. Aber als direkt nach Wiederanpfiff das dritte Onolzheimer Tor fiel, war die Partie gelaufen.

SV Großaltdorf – TSG Kirchberg II 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Fabian Nuss (66.)

Der Heimelf fehlten einige Leistungsträger, aber noch mehr vermisste man die richtige Einstellung zum Spiel. Die Gäste zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung und hatten einige Möglichkeiten. Deshalb war die Führung durch Fabian Nuss absolut verdient. Erst in der Schlussphase verlagerte sich das Geschehen in die Kirchberger Hälfte. Mit viel Einsatz und etwas Glück konnten die Gäste die Führung über die Zeit retten.