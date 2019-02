Jugendfußball Hollenbacher C-Junioren unter den besten in Württemberg

Hollenbacher C-Junioren unter den besten in Württemberg

Trossingen / rama

In den Schwarzwald bis fast an die Schweizer Grenze führte die Reise zur WFV-Verbandsendrunde Die acht besten Teams aus ganz Württemberg kämpften in der Trossinger Sporthalle um die württembergische Landeskrone.

Auch die C-Junioren des FSV Hollenbach hatten sich für die Endrunde qualifiziert. Vorausgegangen waren sieben Qualifikationsturniere und so traten die FSVler mit viel Selbstvertrauen die lange Anreise im Mannschaftsbus des Herren-Verbandsligateams an. „Wir haben nichts zu verlieren“, nahm Jugendkoordinator Karl-Heinz Brand schon vor Turnier jeglichen Druck vom Team. „Es ist für uns etwas Besonderes, zu den acht besten Mannschaften im Verbandsgebiet zu gehören“, freut er sich schon allein über die Qualifikation. Immerhin sechs Jahre ist es nun schon her, dass ein U-15-Team sich für die Endrunde qualifiziert hat, damals wurden die Hollenbacher Sechster. „Toll wäre es, wenn wir das Halbfinale erreichen würden“, hoffte er insgeheim. Und gut starteten die Hollenbacher ins Turnier. Nach zwei knappen 1:0-Siegen über die TSG Tübingen und die TSG Balingen war bereits nach zwei Partien die Semifinalteilnahme gesichert. Die 1:2-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen den FSV Bissingen war deshalb ohne Bedeutung.

Dramatisches Halbfinale

Dramatisch wurde es dann im Halbfinale gegen den SV Zimmern. Beide Teams hatten gute Möglichkeiten, doch am Ende stand ein leistungsgerechtes Remis, und ein Sechsmeterschießen musste die Entscheidung bringen – mit dem besseren Ende für das Team aus Zimmern.

Im kleinen Finale zeigten die Hollenbacher noch einmal ihre ganze Klasse und nahmen verdient Revanche für die Vorrundenpleite gegen den FSV Bissingen. Mit dem 2:1-Sieg kam der Nachwuchs des Verbandsligisten letztlich auf den dritten Platz.

„Auch wenn wir uns kurz über die knapp verpasste Endspielteilnahme geärgert haben, freuen die Jungs sich dennoch riesig über den tollen Erfolg. Ich bin stolz auf unsere Leistung“, war Brand die Freude über eine äußerst erfolgreiche Winterrunde der C-Junioren förmlich im Gesicht abzulesen.

Den Landestitel holte sich am Ende schließlich Oberligist FSV Waiblingen durch einen 2:1-Sieg nach Verlängerung über den SV Zimmern.

FSV Hollenbach: Ruben Drakos, Niklas Dörr, Peter Engelmann, Marcel Böhm, Kevin Rudolph, Jannik Dobrautz, Noah Heim, Luke Knapp, Rico Hofmann