Fußball Hollenbach zum Topspiel beim Primus

Dorfmerkingen / Herbert Schmerbeck

Nur einen Punkt holte die Mannschaft von Trainer Marcus Wenninger gegen die TSG Öhringen und den FC Wangen – beides Teams aus dem hinteren Tabellendrittel. Am Samstag geht es nun zum Tabellenführer Sportfreunde Dorfmerkingen. Ein echtes Spitzenspiel, die Chance für Hollenbach, den Anschluss zu halten, die Gefahr aber auch, diesen zu verlieren.

Beide Teams haben in dieser Saison erst drei Niederlagen kassiert – so wenige wie keine andere Mannschaft. Das Problem der Hollenbacher: Sie spielten auch schon fünf Mal unentschieden, Dorfmerkingen nur zwei Mal.

Und auch die Gastgeber sind etwas angeschlagen. Sie kassierten nach acht Spielen ohne Niederlage ein 0:2 in Rutesheim und konnten sich somit nicht weiter an der Tabellenspitze absetzen. „Wir waren schlecht, unkonzentriert, haben den Kampf nicht angenommen. Wir müssen die Partie schnellstens abhaken und uns auf den kommenden Gegner, FSV Hollenbach, vorbereiten“, lautete die Aussage von Trainer Helmut Dietterle.

Kein Tor aus dem Spiel heraus

Ähnliche Worte hatte Wenninger zumindest über die erste Halbzeit seiner Mannschaft gefunden. In den zweiten 45 Minuten legten die Hollenbacher aber eine deutliche Leistungssteigerung hin. Darauf lässt sich aufbauen. Trotzdem sagte Wenninger: „So muss man kleinere Brötchen backen. Wenn wir wieder in der Lage sind, 90 Minuten gut durchzuspielen, dann dürfen wir von Platz zwei reden. Da müssen wir aber auch wieder hinkommen.“ Auch er konnte sich das Auftreten des Teams in Halbzeit eins gegen Wangen nicht erklären. Zu wenig Tempo zeigte der FSV, zu wenig Mut im Spiel nach vorne, kaum Selbstvertrauen in den Aktionen. „Wir waren auch immer einen Schritt zu langsam“, sagte Wenninger. Das könnte gegen Dorfmerkingen eklatante Folgen haben. Außerdem gelang weder gegen Öhringen noch gegen Wangen ein Treffer aus dem Spiel heraus.

Das Positive: Die beiden Gegentreffer waren Strafstoßtore. Trotzdem wirkte gerade gegen Wangen die Defensive ungewohnt wacklig. „Ich kann mir vorstellen, wie es bei Wangen auf der Heimfahrt aussieht“, meinte Wenninger auf der anschließenden Pressekonferenz. „Wir werden daran arbeiten, dass wir nächste Woche auch eine schöne Heimfahrt haben.“ Während vergangene Woche in Hollenbach Schlachtfest angesagt war, findet dieses Wochenende in Dorfmerkingen das Starkbierfest statt. Vielleicht ein gutes Omen für den FSV.

Info Sportfreunde Dorfmerkingen – FSV Hollenbach, Samstag, 15 Uhr