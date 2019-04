Am Sonntag (Spielbeginn 15 Uhr) geht es aber zu einem Team, das in der Liga sogar drei Siege in Serie feierte: Calcio Leinfelden-Echterdingen. Am Mittwoch spielten die Gastgeber noch im Viertelfinale des WFV-Pokals gegen den SSV Ulm. Bei der 0:3-Niederlage hielten sie sich gegen den Regionalligisten gut. Am vergangenen Wochen­ende gelang Leinfelden-Echterdingen ein knapper 3:2-Sieg gegen den VfB Neckarrems.