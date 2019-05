Durch einen späten Ausgleichstreffer von Joker Robin Dörner hat sich der FSV Hollenbach im Spitzenspiel bei den Sportfreunden Dorfmerkingen noch einen Punkt geholt. Doch die Ausgangslage im Titelkampf der Verbandsliga ist dadurch nicht viel besser geworden. Die SKV Rutesheim schlug Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 6:3. Damit stehen Dorfmerkingen und Rutesheim punktgleich an der Spitze. Hollenbach hat zwei Punkte Rückstand.

Es war eine insgesamt ordentliche erste Halbzeit des FSV in einem Spiel mit viel Tempo gewesen. Die Hollenbacher versuchten, früh anzulaufen und den Spielaufbau der Dorfmerkinger zu verhindern. Dies gelang meist gut. So waren die Sportfreunde immer wieder dazu gezwungen, mit langen Bällen zu operieren.

Auch die Hollenbacher hatten ihre Möglichkeiten. Schon in der zehnten Minute klatschte ein Freistoß von Jan Ruven Schieferdecker an den Außenpfosten. Sechs Minuten später konterte Dorfmerkingen gut, verpasste aber das 1:0. Die Offensivaktionen der Gastgeber wirkten meist mit etwas mehr Zug. Auf der anderen Seite verzog Sebastian Hack (16.), der erneut für den zuletzt krank fehlenden Fabian Czaker in der Startaufstellung stand, aus 15 Metern knapp. Mit dem Pausenpfiff ging Dorfmerkingen in Führung.

In der 50. Minute landete ein Freistoß von Schieferdecker an der Latte. Die Hollenbacher versuchten nun, Druck zu machen. Doch auch Dorfmerkingen beteiligte sich weiter am Spiel, sodass auch die zweite Halbzeit ausgeglichen blieb. In der Schlussviertelstunde wurde die Partie zerfahrener und umkämpfter. Da beide Teams gut zustellten, blieben oft nur lange Bälle. Einen schönen Konter schloss Einwechselspieler Robin Dörner in der 90. Minute zum 1:1 ab. In der Nachspielzeit verfehlte Schieferdecker das

Tor.

Sportfreunde Dorfmerkingen – FSV Hollenbach 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Benjamin Schiele (45.), 1:1 Robin Dörner (90.)

FSV Hollenbach: Hörner, Hutter (83. Dörner), Zeller, Brenner, Uhl, Schülke, Rohmer (64. Limbach), Schieferdecker, Minder (74. Schmitt), Hack (60. Czaker), Kleinschrodt