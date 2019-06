Die Hollenbacher brauchten am Samstagnachmittag einige Minuten, bis sie dann doch ausgelassen feierten. „Relegation“, sangen sie immer wieder. Durch einen 1:0-Sieg gegen den TSV Essingen eroberte der FSV den zweiten Platz der Verbandsliga. Denn der bisherige Zweite SKV Rutesheim spielte gegen Nagold nur 1:1. Die zuletzt etwas schwächelnden Sportfreunde Dorfmerkingen holten sich durch einen 4:0-Erfolg in Wangen die Meisterschaft. Michael Kleinschroth erzielte den Hollenbacher Treffer in der 39. Minute.

Doch die Relegation ist für die Hollenbacher noch in weiter Ferne. Erstmal stand am Sonntagfrüh der Mannschaftsausflug nach Mallorca auf dem Programm. Nach der Rückkehr am Mittwoch wird gleich trainiert. Dann beginnt die Vorbereitung auf die Aufstiegsspiele.

Dort treffen sie auf einen badischen Vertreter. Der Freiburger FC (Südbaden) und Fortuna Heddesheim (Nordbaden) ermitteln den Gegner. Das erste Spiel entschied Freiburg mit 2:0 für sich, morgen steht das Rückspiel in Freiburg an. Für beide Teams ist es ein déjà vu. Schon im vergangenen Jahren trafen sich die beiden in den Entscheidungsspielen. Der Freiburger FC setzte sich souverän durch und scheiterte dann dramatisch am TSV Ilshofen.

Gespielt werden die beiden Aufstiegsspiele am Sonntag, 16. Juni und am Sonntag, 23. Juni. Der FSV hat im Rückspiel Heimrecht.