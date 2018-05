Fußball Hollenbach schon heute gefordert

Essingen / Herbert Schmerbeck

Die Ausgangsposition hat sich nicht wirklich geändert. „Wenn wir eine Chance auf den zweiten Platz haben wollen, müssen wir alle drei Spiele gewinnen. Nur dann ist es noch möglich“, sagt Abteilungsleiter Kurt Sprügel. „Mit der ersten Niederlage ist die Saison für uns erledigt.“ Der Verbandsligist FSV Hollenbach muss in den letzten drei Spielen noch am TSV Ilshofen und den Sportfreunden Dorfmerkingen vorbeiziehen. Momentan stehen die Hollenbacher zwar auf Rang 3, das aber nur, weil der TSV Ilshofen noch ein Spiel mehr ausstehen hat.

Die Hollenbacher können bereits heute beim TSV Essingen vorlegen. Bei den Gastgebern ging es zuletzt turbulent zu. Nach dem 1:1 gegen das Schlusslicht Sportfreunde Schwäbisch Hall trennte sich der Verein von Trainer Dennis Hillebrand. Für ihn hat Michael Hoskins als Interimscoach übernommen. Und prompt gab es einen 4:0-Sieg gegen die SKV Rutesheim. Damit hat der Tabellenachte einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht und will den Schwung auch in die Partie gegen Hollenbach mitnehmen. Nach dem 3:2-Sieg gegen den Tabellenführer 1. FC Normannia Gmünd haben aber auch die Hollenbacher wieder neues Selbstvertrauen getankt. „Wir müssten jetzt alle wissen, dass wir auch in dieser Konstellation in der Lage sind, auch gegen den Tabellenführer zu gewinnen. Besser geht es ja nicht“, sagt Trainer Marcus Wenninger. „Für mich ist unabhängig von der Tabelle wichtig zu sehen, dass die Mannschaft intakt ist “

Für nächste Saison hat sich nach Torben Götz, der vom VfR Gommersdorf zum FSV kommt, ein zweiter Neuzugang ergeben. Vom Ligakonkurrenten TSG Öhringen wechselt Markus Herkert nach Hollenbach.

Info TSV Essingen – FSV Hollenbach, heute, 18.30 Uhr