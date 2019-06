Die Gastgeber sind das stärkste Team der Rückrunde, haben in der zweiten Saisonhälfte 28 Punkte geholt, vier mehr als die Hollenbacher. Der FSV (53) hat trotzdem noch einen Zähler mehr auf dem Konto. An der Spitze stehen trotz einer Serie von vier Spielen ohne Sieg die Sportfreunde Dorfmerkingen, punktgleich dahinter rangiert die SKV Rutesheim. Da die beiden Spitzenteams das deutlich bessere Torverhältnis haben, hilft den Hollenbachern nur ein Sieg und zumindest die Niederlage ei-

ner der beiden davorstehenden Mannschaften. „Es gab selten so einen spannenden letzten Spieltag. Schön, dass wir dabei sind“, sagte der FSV-Vorsitzende Karlheinz Weidmann.

„Ich weiß, was ich für das Spiel gegen Essingen zu tun habe“, sagte FSV-Trainer Martin Kleinschrodt. „Wir sind heiß darauf, wollen da hinfahren und gewinnen.“ Bis auf den weiter verletzten Robin Dörner werden wohl alle Spieler an Bord sein. „Wir haben ja nichts zu verlieren, das wird ein heißer Kampf“, sagt Kleinschrodt. „Wir werden alles in die Waagschale legen.“

Ein Seitenblick wird sicher auch auf die Partien der beiden Konkurrenten gerichtet sein. Die Sportfreunde Dorfmerkingen reisen nach Wangen. Der FC ist aber personell angeschlagen und hat den Klassenerhalt sicher. Um den direkten Klassenerhalt geht es allerdings noch beim VfL Nagold. Sollte der VfB Neckarrems gegen Olympia Laupheim gewinnen und Nagold gegen Rutesheim nicht siegen, droht das Abrutschen auf den Relegationsplatz. Dass der VfL Nagold aber derzeit gut drauf ist, zeigt ein Blick auf die letzten fünf Spiele, in denen nicht mehr verloren wurde.

Info TSV Essingen – FSV Hollenbach, Samstag, 15.30 Uhr