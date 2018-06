Fußball-Verbandsliga Hollenbach hat Aufstieg verpasst

Mulfingen / Herbert Schmerbeck

Der FSV Hollenbach hat keine Chance mehr, in den Aufstiegskampf der Verbandsliga einzugreifen.

Am Samstag verlor der FSV Hollenbach völlig unnötig zu Hause vor rund 300 Zuschauern gegen den Aufsteiger SSV Ehingen-Süd mit 1:4. Spitzenreiter Normannia Gmünd sowie der Zweitplatzierte TSV Ilshofen gewannen ihre Partien und sind nun ein Spieltag vor Saisonende nicht mehr einholbar.

Hollenbach kam gut ins Spiel und hatte gleich zu Beginn die erste Möglichkeit. Auch in der 12. Minute fehlte vor dem Tor die Konsequenz. Ein Kopfball von Fabian Czaker landete ohne Druck in den Armen von Torhüter Benjamin Gralla.Der FSV machte in dieser Phase zu wenig aus seiner Überlegenheit. Langsam kamen die Gäste besser in die Partie. Den ersten Warnschuss von Hannes Pöschl entschärfte Torhüter Mario Hüttinger mit einer guten Reaktion.

Dann gaben die Hollenbacher innerhalb einer Minute die Partie aus der Hand. Nach einem Eckball bewegte sich ein Ehinger Richtung kurzen Pfosten, die Hollenbacher gingen mit, die restlichen Ehinger nicht. So kam Fabian Sameisla (27.) völlig frei zum Kopfball und traf zum 0:1. Eine Minute später flankte Timo Barwan, Hüttinger faustete den Ball Daniel Haas genau vor die Füße. Und prompt stand es 0:2.

Kein Glück im Abschluss

Auch nach der Pause versuchte Hollenbach Druck auszuüben. Doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie. In der 58. Minute zog Nico Nierichlo aus 17 Metern ab – der Ball landete genau in den Armen von Gralla. Auf der anderen Seite schloss Pöschl einen Konter zum Ehinger 3:0 ab. In der 80. Minute fiel erneut nach einem Konter das 0:4 durch Samuel Kollmann. In der 84. Minute gab es dann doch noch einen Elfmeter für Hollenbach, Nzuzi verwandelte zum 1:4.