Fußball Hollenbach gleich doppelt im Einsatz

Mulfingen / Herbert Schmerbeck

Am Samstag kommt die SKV Rutesheim in die Jako-Arena, am 1. Mai um 15 Uhr steht dann das Nachholspiel gegen den VfL Sindelfingen auf dem Programm. Mit zwei Siegen könnte der FSV mit dem Verbandsliga-Primus Sportfreunde Dorfmerkingen gleichziehen und den 1. FC Normannia Gmünd hinter sich lassen – wie weit, hängt von den Ergebnissen am Samstag ab.

Die Rutesheimer holten zuletzt einen 2:0-Sieg beim VfB Neckarrems und schoben sich damit auf Rang elf. Trainer Rolf Kramer gestand hinterher: „Heute waren wir die etwas Glücklicheren.“ Aber die drei Punkte sind verbucht. Das große Problem des Aufsteigers ist die Defensive. Die SKV hat bereits 52 Gegentore kassiert. Auf der anderen Seite erzielten sie mit 42 Treffern vier mehr als die Hollenbacher.

Für den FSV gab es den ersten Schreck am Wochenanfang. Keeper Philipp Hörner zog sich einen Mittelhandbruch zu und fällt voraussichtlich bis zum Saisonende aus. Weiter fehlen werden zudem Dennis Hutter, Timo Brenner und Fabian Czaker. „Die drei Punkte gegen Schwäbisch Hall sind eine gute Basis“, sagt FSV-Trainer Marcus Wenninger. „Wir sind trotzdem zwei Mal in der Pflicht abzuliefern, wenn wir oben dabei bleiben wollen.“

„Ob es am Ende für ganz oben reicht, muss man abwarten“, sagt Wenninger. „Für mich ist es Woche für Woche wichtig, dass wir unsere Leistung bringen.“ Das gelang in dieser Saison nicht immer, aber doch in den meisten Spielen. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagt der Sportliche Leiter Martin Kleinschrodt. „Nach den beiden Heimspielen sehen wir dann, wo wir stehen. Ich bin im Moment zufrieden. Mit der kompletten Einstellung. Wir haben einen super Teamspirit. Das ist, was zählt.“

Info FSV Hollenbach – SKV Rutesheim, Samstag, 15.30 Uhr