Die Erleichterung war allen anzusehen, als es endlich geschafft war. Am drittletzten Spieltag machten die Sportfreunde Hall die Meisterschaft in der Landesliga perfekt und realisierten damit ihren großen Wunsch: die Rückkehr in die Verbandsliga. Denn von dort stieg der Verein 2018 ab. Vier Jahre s...