Dank eines 3:1-Erfolgs gegen den TV Pflugfelden bleibt dem TSV Crailsheim ein Funken Hoffnung auf den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga, der zur Teilnahme an der Relegation zur Verbandsliga berechtigt. Der Zweite, Heimerdingen, verlor mit 2:3 beim TSV Pfedelbach und hat damit nur noch einen Zähler Vorsprung vor den Horaffen. Fellbach hat sich die Meisterschaft gesichert.

Bereits in der zweiten Minute köpfte Tim Messner einen Eckstoß von Tamás Herbály zum 1:0 ins Netz. Auch nach dem Führungstreffer waren die Hausherren spielbestimmend. TSV-Goalgetter Herbály vergab gleich zwei Großchancen: In der 18. Minute schoss Herbály links am Tor vorbei. Zehn Minuten später schlug er den Ball über das Gästegehäuse. Im Gegenzug musste TSV-Torspieler Thomas Weiß erstmals eingreifen. Pflugfelden kombinierte sich nach vorne, einen gefährlichen Torabschluss brachten die Rot-Weißen jedoch nicht zustande. Die Heimelf hätte dagegen längst höher führen müssen. Dennis Schwenker erspielte die nächste Gelegenheit für den TSV Crailsheim (30.). Danach ging Daniele Hüttl alleine aufs Gästetor zu. In der 41. Minute war es so weit. Nach einer schönen Kombination über Hüttl erzielte Herbály seinen 19. Saisontreffer. Mit 2:0 ging es in die Halbzeitpause.

Hertfelder trifft per Kopf

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte gab es einen Schockmoment für die Einheimischen. Bei einem Distanzschuss der Pflugfelder sprang einem Crailsheimer im Strafraum der Ball an die Hand. Daraufhin ertönte ein Pfiff des Schiedsrichters Andreas Iby, der auf den Strafstoßpunkt zeigte. Den Elfmeter verwandelte Rui Taigo Caldas De Carvalho souverän zum Anschlusstreffer. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit entwickelte sich bei warmen Temperaturen im Schönebürgstadion ein Sommerkick mit wenigen Torraumszenen. Die Gelb-Schwarzen verwalteten die 2:1-Führung ordentlich und ließen defensiv nichts anbrennen. In der 87. Minute köpfte Tobias Hertfelder im Anschluss an einen Eckball von Herbály zum 3:1 ein.

Um die kleine Chance auf den Relegationsplatz nutzen zu können, brauchen die Horaffen am Samstag einen Sieg in Gaisbach, zudem muss Heimerdingen gegen Allmersbach Federn lassen.

Crailsheim – Pflugfelden 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 Tim Messner (2.), 2:0 Tamás Herbály (41.), 2:1 Rui Taigo Caldas De Carvalho (49., HE), 3:1 Tobias Hertfelder (87.)

TSV Crailsheim: Weiß, Herbály, Krause, H. Wolf, Fuchs, Hüttl, Messner (78. Saidy), Maneth (20. Munz), Wagemann, Hertfelder, Schwenker