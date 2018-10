Crailsheim Henrik Herbst als Matchwinner

Crailsheim / Von den Vereinen

TSV Crailsheim – SC Bühlertann

2:2 (0:1)

Tore: 0:1 Andre Heese (23.), 1:1 Christian Focke (61., FE), 2:1 Yasin Islertas (70.), 2:2 Swen Köbler (80.)

Höhepunkt der ersten Halbzeit war das 0:1 durch Andre Heese, der Crailsheims Torhüter Marco Mantaj mit einem platzierten Fernschuss überraschte. In der zweiten Halbzeit drehten die Crailsheimer das Spiel. Zunächst verwandelte Christian Focke einen Strafstoß sicher zum Ausgleich. Wenig später verwertete Yasin Islertas eine flache Hereingabe zur Führung für die Gastgeber. Bühlertann drückte in der hektischen Schlussphase des Spiels auf den Ausgleich. Crailsheim kam nur noch zu seltenen, aber nicht ungefährlichen Gegenstößen. Zehn Minuten vor dem Ende konnte Crailsheims Abwehr eine Bühlertanner Flanke nicht entscheidend klären und Swen Köbler vollstreckte aus kurzer Distanz zum 2:2.

SV Westgartshausen – TSV Obersontheim II 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 Henrik Herbst (26.), 1:1 Jens Söllner (53.), 2:1, 3:1 Henrik Herbst (84., 89.)

Von Anfang an übernahmen die Gastgeber das Spiel. Trotzdem hatten sie erst Mitte der ersten Hälfte gegen die defensiv spielenden Gäste eine erste gute Möglichkeit. Arian Eregi scheiterte mit einem Kopfball am glänzend reagierenden Gästekeeper. Kurze Zeit später machte es Henrik Herbst besser, als er sich im Strafraum durchsetzte und den Ball ins lange Eck schoss. Nach dem Wechsel hatte Herbst die Vorentscheidung auf dem Fuß, er vergab jedoch allein vor dem Gästekeeper. Nach einem Missverständnis in der Westgartshausener Hintermannschaft war Jens Söllner plötzlich frei vor dem Keeper und erzielte den überraschenden Ausgleich. In den letzten 20 Minuten machten die Einheimischen noch einmal Druck. Nach einer schönen Kombination bediente Tom Hanselmann mustergültig Henrik Herbst, sodass dieser den Ball aus fünf Metern nur noch einschieben musste. Kurz vor Schluss machte Herbst mit seinem dritten Treffer alles klar. Er übernimmt mit neun Treffern nun die Führung in der Torjägerliste der Kreisliga A2.

FC Langenburg – TSG Kirchberg

2:1 (1:1)

Tore: 1:0 Semih Dalyanci (18.), 1:1 Eigentor (39.), 2:1 Yankuba Sonko (64.)

In einer von Beginn an hitzigen Begegnung kamen die Gastgeber gut ins Spiel. Semih Dalyanci brachte seine Elf mit einem Traumtor in Führung. In der Folge wurden die Gäste besser, taten sich aber gegen aufmerksam verteidigende Langenburger schwer. Kurz vor der Pause gelang ihnen durch einen abgefälschten Schuss von Andreas Schlauch der Ausgleich. Nach dem Wechsel machte Langenburg den besseren Eindruck und kam durch Standards immer wieder gefährlich vor das Gehäuse der Gäste. So auch beim Führungstreffer von Yankuba Sonko, der einen schlecht geklärten Ball aus dem Rückraum im Gehäuse unterbringen konnte. Im Anschluss warfen die Gäste alles nach vorne und hatten durch Marius Keck die Riesenchance auf den Ausgleichstreffer. In der 77. Minute schwächten sich die Gäste nach einem taktischen Foul selbst. Unbeeindruckt von der Unterzahl spielte Kirchberg weiter nach vorne, konnte aber keine zwingenden Torchancen he­rausspielen. – Reserven: 4:2

SV Brettheim – SV Gründelhardt

2:3 (1:2)

Tore: 1:0 Ibrahim Kareem (12.), 1:1, 1:2 Luca Stahl (26., 35.), 2:2 Ibrahim Kareem (53.), 2:3 Simon Zepf (87.)

Wieder einmal verschenkte Brettheim in den Schlussminuten zumindest einen Punkt. Der Tabellenletzte startete mutig und ging durch einen Kopfballtreffer von Ibrahim Kareem in Führung. Nach eine Kontersituation glichen die bis dahin harmlosen Gäste aus. Danach waren sie besser im Spiel und legten nach einer guten Flanke durch den Doppeltorschützen Luca Stahl das 1:2 nach. Brettheim hatte den besseren Start in die zweite Hälfte. Ibrahim Kareem spitzelte auf Kosten einer schweren Verletzung zum 2:2 gegen den vehement herauseilenden Keeper ein. Der entscheidende Treffer zum 2:3 fiel nach einem Flankenball, den Brettheims Defensive unterlief. Simon Zepf schob am langen Pfosten aus kurzer Distanz ein. – Reserven: 0:3

Spfr. Leukershausen – TV Rot am See 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Thomas Kreidl (30.), 2:0 Martin Quint (60.)

Von Anfang an entwickelte sich auf beiden Seiten ein schnelles Spiel. Da beide Abwehrreihen gut aufgestellt waren, blieben Torraumszenen zunächst Mangelware. Dennoch hatte Leukershausen die besseren Tormöglichkeiten zu verzeichnen. Nach einer halben Stunde gelang Thomas Kreidl nach einer Standardsituation der Führungstreffer. Nach der Halbzeit wollte Leukershausen unbedingt nachlegen. Zwei gute Möglichkeiten wurden hierbei nicht genutzt. Rot am See versuchte immer wieder, über die Mitte zum Erfolg zu kommen, wurde aber spätestens am Strafraum gestoppt. Nach einer Stunde konnte sich Martin Quint auf rechts außen durchsetzen und zog aus spitzem Winkel ab. Der Ball strich flach ins lange Eck zum 2:0 für Leukershausen. – Reserven: 0:1

Spvgg Hengstfeld – TSV Gerabronn 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 Sergej Mook (47.), 0:2 Marc Albig (68.)

Gerabronn erwischte den besseren Start und machte von Beginn an richtig Druck. Hengstfeld hatte in der fünften Minute die einzige nennenswerte Möglichkeit in der ersten Hälfte. Ansonsten war Gerabronn drückend überlegen, machte aber zu wenig daraus, sodass es bis zur Pause bei einem schmeichelhaften 0:0 blieb. Kurz nach dem Wechsel brachte Hengstfeld den Ball nicht weg und Sergej Mook versenkte den Ball im Winkel. Die Spvgg war nur noch in der Defensive und bemüht, irgendwie das 0:2 zu verhindern. Das klappte allerdings nur, bis Marc Albig nach einem Eckball völlig frei einköpfte. – Reserven: 1:0

FC Matzenbach – SV Ingersheim

3:4 (2:1)

Tore: 1:0 Michael Rein (21.), 2:0 Julian Trittenbach (34.), 2:1 Tobias Hanselmann (37.), 2:2 Florian Müller (49.), 3:2 Michael Rein (54.), 3:3 Pascal Gellner (69.), 3:4 Tobias Hanselmann (90. +2)

In einer spannenden Partie entführten die Gäste aus Ingersheim die Punkte. Die erste Chance hatte Ingersheim durch Jan Plieninger sowie im Nachschuss durch Tobias Hanselmann. Die Schüsse wurden jedoch vom sicheren Torwart Tobias Uhl vereitelt. Danach schien nach einem Doppelschlag von Michael Rein und Julian Trittenbach für die Gastgeber alles nach Plan zu laufen. Die Gäste konnten jedoch noch vor der Halbzeit durch Tobias Hanselmann den Anschlusstreffer markieren. Kurz nach Wiederbeginn glich Florian Müller mit einem Flachschuss aus. Durch eine einstudierte Freistoßvariante, die von Michael Rein abgeschlossen wurde, keimte wieder Hoffnung bei der Heimelf auf. 20 Minuten vor dem Ende glichen die Gäste durch Pascal Gellner abermals aus. Bedingt durch ihren unbedingten Siegeswillen gelang ihnen in der Nachspielzeit durch Tobias Hanselmann der Siegtreffer. – Reserven: 2:1