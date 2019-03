TSV Crailsheim II – TSV Gerabronn

Das Spiel TSV Crailsheim II gegen den TSV Gerabronn wurde am Spieltag durch die Gäste wegen Spielermangels abgesagt.

SV Westgartshausen – FC Matzenbach 2:3 (1:2)

Tore: 0:1 Steffen Rein (27.), 0:2 Maurice Weinschenk (32.), 1:2, 2:2 Bernd Brenner (38., 62.), 2:3 Artur Schmidt (80., Eigentor)

Die erste gute Möglichkeit hatte Henrik Herbst, der nach einem schönen Pass von Elias Reder halb links allein vor dem Gästekeeper nur das Außennetz traf. Danach hatten beide Mannschaften ihre Probleme mit dem Wind. In der 27. Minute zog Steffen Rein aus 25 Metern ab und der Ball ging durch den Wind begünstigt oben ins Eck. Die Gäste waren nun die bessere Mannschaft und bauten die Führung nur wenige Minuten später durch einen Kopfball von Maurice Weinschenk aus. Danach fing sich die Heimelf wieder. Nach einem weiten Ball von Andreas Klein ging Bernd Brenner allein auf den Gästekeeper zu und erzielte den Anschlusstreffer. In der zweiten Hälfte hatte der SVW mehr vom Spiel und auch die erste gute Möglichkeit durch Henrik Herbst, der links am Gästekeeper vorbeiging. Seinen Schuss schlug Matthias Rein gerade noch von der Linie. Kurz darauf köpfte Bernd Brenner zum 2:2 ein. Ein Eigentor verhalf den Gästen zum etwas glücklichen Sieg.

TSV Vellberg – FC Langenburg

1:3 (0:3)

Tore: 0:1 Semih Dalyanci (14.), 0:2, 0:3 Sven Herrmann (36., 45.), 1:3 Daniel Köder (82.)

Unter der jederzeit souveränen und fehlerlosen Spielleitung von Schiedsrichterin Alisa Kranz von der Schiedsrichtergruppe Bad Mergentheim war der FC Langenburg in der ersten Halbzeit das dominierende Team, das Ball und Gegner kontrollierte. Vellberg hatte große Mängel bei der Spiel­eröffnung und kam überhaupt nicht gefährlich vor das Gästetor. Viel zu breit und statisch war die Spielanlage, gepaart mit zahlreichen Abspielfehlern. Langenburg kam immer wieder über den spielstarken Semih Dalyanci gefährlich vor das Vellberger Tor. Das 0:1 erzielte er mit einem genialen Heber. Weitere hochkarätige Chancen ergaben sich für Langenburg durch Sven Herrmann und zwei gefährliche Freistöße durch Dalyanci. Torhüter Jan Majeric konnte jedoch ein ums andere Mal in höchster Not klären. Machtlos war er in der 36. Minute, als Herrmann mit einem Gewaltschuss aus 20 Metern zum 0:2 traf. In der 45. Minute war es wiederum Herrmann, der nach

einem Eckball unbedrängt zum 0:3-Halbzeitstand einköpfen konnte. Nach dem Seitenwechsel schaltete Langenburg in den Verwaltungsmodus. Vellberg kam meist über den kämpferisch starken Kubilay Köksal zu einigen Halbchancen. So fiel dann auch das zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:3 durch Daniel Köder (82.) nach einem zu kurz abgewehrten Freistoß. Ein verdienter Sieg für Langenburg, das die reifere und kompaktere Spielanlage zeigte. – Reserven: 3:1

Spvgg Hengstfeld – Spfr. Leukershausen 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Juri Kildau (18.), 1:1 Markus Wilhelm (56.)

Der Tabellenletzte Hengstfeld erkämpfte sich gegen einen spielerisch überlegenen Tabellenführer aus Leukershausen verdient einen Punkt. Pünktlich zum Anpfiff besserte sich das Wetter schlagartig und die Partie ging unter einigermaßen regulären Bedingungen über die Bühne. Zuerst bestimmte Leukershausen das Geschehen und hatte ein deutliches Chancenplus. In der 18. Minute war die Abwehr der Gastgeber nicht recht bei der Sache und Juri Kildau konnte relativ unbedrängt zur Führung einschieben. Die Spvgg hatte dann eine kurze starke Phase und war dem Ausgleich nahe, aber dann übernahm der Tabellenführer die Initiative und hatte die erneute Führung mehrmals auf dem Fuße. Entweder wurden die Möglichkeiten überhastet vergeben oder vom Wind verblasen. Die zweite Hälfte sah dann zunächst eine weiterhin überlegene Gästeelf, bevor Hengstfeld noch einmal zulegen konnte. Auf einmal waren die Gastgeber die überlegene Mannschaft. Nach einer Ecke schob Markus Wilhelm zum umjubelten Ausgleich ein und eine Minute später donnerte Tino Konrad einen Freistoß aus 30 Metern an die Latte. In der hektischen Schlussphase warfen die Gäste alles nach vorne, hatten bei einem Lattentreffer Pech, gerieten nach Gelb-Rot in Unterzahl. Hengstfeld brachte das Unentschieden mit vollem Einsatz über die Zeit.

SV Gründelhardt – TSG Kirchberg

3:1 (2:1)

Tore: 1:0 Luca Stahl (3.), 2:0 Oliver Krauß (8.), 2:1 Nikola Brnic (29.), 3:1 Luca Stahl (67.)

Der SV Gründelhardt erwischte einen Start nach Maß. Nach drei Minuten konnte Luca Stahl einen nicht sauber geklärten Ball zum 1:0 verwerten. Nur kurze Zeit später stellte Oliver Krauß auf 2:0. In der Folge wurde das Spiel umkämpfter, und der Wind machte es den Teams nicht leichter. Nach 29 Minuten entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für die Gäste. Nikola Brnic traf im Nachschuss zum 2:1-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel wurde der Wind noch stärker und es kam kein Spielfluss zustande. Mit der ersten guten Aktion in der zweiten Halbzeit bediente Moritz Hübner Luca Stahl, der sicher zum 3:1 einköpfte. Am Ende reichte der Vorsprung, der SVGO sicherte sich verdient drei Punkte.