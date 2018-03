Fußball Hengstfeld holt Auswärtsdreier

Gammesfeld / Von den Vereinen

KSG Ellrichshausen – TSV Crailsheim II 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Michael Dittrich (20.), 1:1 Antonio Gräfenstein (90.+5)

SV Westgartshausen – SV Ingersheim 3:3 (2:1)

Tore: 1:0 Patrick Wagner (23.), 2:0 Henrik Herbst (45.), 2:1 Laurin Zwerger (34.), 3:1 Bernd Brenner (63.), 3:2 Dominik Rötlich (75.), 3:3 Dominik Rötlich (90. + 4)

Auf dem schwer bespielbaren Platz zeigte sich die Heimelf zu Beginn feldüberlegen. Von zahlreichen Chancen konnte jedoch zunächst nur eine durch Patrick Wagner genutzt werden, nicht zuletzt weil der Ingersheimer Torspieler Steffen Probst glänzend hielt. Im Gegenzug erzielten die Gäste den Ausgleichstreffer. Kurz vor der Pause brachte Henrik Herbst den SVW nach einem schnellen Konter erneut in Führung. Die zweite Hälfte gestaltete sich offener. Nach einem Eckball gelang Bernd Brenner das 3:1. Die „Moles“ konnten diesen Vorsprung allerdings nicht verteidigen und Ingersheim gewann immer mehr Spielanteile. Nach dem 2:3 durch Dominik Rötlich wurde das Spiel sehr hektisch. Nach langer Nachspielzeit erzielte Ingersheim mit dem Schlusspfiff das glückliche 3:3.

SC Bühlertann – Spvgg Hengstfeld 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Marcus Gross (80., FE)

Die Heimelf drückte von Beginn an auf’s Tempo und hatte hochkarätige Chancen durch Müller und Heese, der nur den Pfosten traf. Hengstfeld war vor allem nach langen Bällen gefährlich. Nach der Pause weiterhin das gleiche Bild: Bühlertann blieb am Drücker, konnte sich aber keine zwingenden Möglichkeiten erspielen. In der 80. Minute gab es dann einen berechtigten Strafstoß für Hengstfeld. Diesen verwandelte Marcus Gross souverän. Bühlertann hatte nach zwei Standards noch Chancen durch Zauner und Schwegler zum Ausgleich, doch entweder rettete ein Abwehrspieler auf der Linie oder der Abschluss war auf holprigem Boden zu unplatziert. Kurz zuvor hätte es noch einen Elfmeter für Bühlertann geben können, doch der Schiedsrichter verlegte den Tatort außerhalb des Strafraums.

Kreisliga A3: Spvgg Gammesfeld – SV Berlichingen 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Jan Langenbuch (50.,FE), 1:1 Dietmar Kotschik (64.)

Im Spiel der Kellerkinder brachte sich die Spvgg am Ende selbst um den verdienten Lohn. Von Beginn an ging die Heimelf engagiert zu Werke und bestimmte das Spiel, ohne sich jedoch große Torchancen zu erarbeiten. Diese folgte dann in der erst Mitte des ersten Durchgangs. Andreas Barthelmeß startete ein tolles Solo durchs Mittelfeld, legte den Ball zu Aaron Weber, doch dessen Schuss konnte die Gästeabwehr in letzter Sekunde noch abwehren. Die wenigen Angriffe der Gäste brachten wenig Gefahr für die sichere Defensive der Platzherren. Gammesfeld hatte das Spiel im Griff und ließ Ball und Gegner laufen, doch im Abschluss fehlte die nötige Konsequenz. Kurz vor der Pause leisteten sich die Gäste einen fatalen Abwehrfehler. David Weber reagierte am schnellsten, doch der Torhüter vereitelte die Chance zur Ecke. Gleich nach Wiederanpfiff wurde Andreas Barthelmeß im Strafraum zu Fall gebracht. Jan Langenbuch verwandelte den fälligen Strafstoß sicher. Die Gäste wehrten sich jedoch und kamen nach 64 Minuten zum Ausgleich. Dietmar Kotschik, von der Gammesfelder Abwehr auf der linken Seite völlig vergessen, tauchte frei vor Torhüter Dominik Schüttler auf und schob den Ball zum Ausgleich ins lange Eck. Gammesfeld fand danach nicht mehr ins Spiel, doch auch die Gäste kamen zu keinen zwingenden Chancen mehr. So blieb es am Ende beim Unentschieden.