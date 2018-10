Fußball Hengstfeld ein Muster an Effizienz

Crailsheim / pm

SC Bühlertann – FC Langenburg

1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Pascal Schneider ( 86.)

Nach einem Eckball von André Heese stand Ralf Idler goldrichtig, doch Joachim Fritsch parierte glänzend. Nach einer halben Stunde die nächste dicke Chance für die Hausherren. Marco Knobel schoss einen schönen Freistoß, doch Joachim Fritsch war auf dem Posten. Nach der Pause ein offenes Spiel. Beide Mannschaften mit guten Chancen. Kurz vor Ende traf Pascal Schneider mit einem Traumtor aus 30 Metern, das Weinbergstadion tobte. – Reserven: 5:0

SV Ingersheim – SV Brettheim

2:1 (1:1)

Tore: 1:0 Max Riedel (23.), 1:1 Daniel Barthelmeß (43., FE), 2:1 Florian Müller (83.)

Den besseren Start erwischten die Hausherren und gingen (23.) in Führung. Ein aus dem Halbfeld auf den linken Flügel geschlagener Ball fand Florian Müller. Der tankte sich durch die Gästeabwehr und spitzelte den Ball am herauseilenden Keeper vorbei auf den zweiten Pfosten. Dorthin war Torschütze Max Riedel geeilt und schob das Spielgerät über die Linie. In der 43. Minute zeigte der Unparteiische für die Gäste auf den Punkt. Daniel Barthelmeß verwandelte zum Pausenstand von 1:1. Die Partie blieb in der zweiten Halbzeit genau so hart umkämpft. Die bessere Spielanlagen zeigten die Mannen des SVI. Den Siegtreffer erzielte Florian Müller durch einen direkt verwandelten Eckball. – Reserven 0:2

SV Gründelhardt – SV Westgartshausen 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Andreas Drechsler (57., FE)

Zum Metzelsuppenspiel war der SV Westgartshausen in Gründelhardt. Die beste Chance in der ersten Halbzeit hatte Johannes Muskat mit einem Pfostenschuss. Nach dem Seitenwechsel wurden die Hausherren besser und machten Druck auf das Tor der „Moles“. In der 57. Minute wurde Mark Eiberger im Strafraum gefoult. Andreas Drechsler verwandelte den Elfmeter sicher. In der Folge kamen die Gäste etwas besser ins Spiel. Gründelhardts Torhüter Andreas Kolb konnte in höchster Not gegen Hendrik Herbst parieren. Der SVGO spielte einige Konter nicht sauber aus. So blieb es spannend. Mit dem Sieg sind die Frankenhardter jetzt sechs Spiele in Folge ungeschlagen. – Res.: 8:3

TV Rot am See – FC Matzenbach

1:2 (1:1)

Tore: 0:1 Michael Rein (9.), 1:1 Julian Wacker (37.), 1:2 Johannes Käfer (90.+1)

Bereits in der 9. Minute gingen die Gäste durch einen 25-Meter-Flachschuss von Michael Rein in Führung. In der Folgezeit verlegten sie sich aufs Kontern und überließen den Platzherren die Spielgestaltung. Nach einer der zahlreichen Eckbälle erzielte Julian Wacker per Kopf den verdienten Ausgleich für die Gastgeber, die vor allem in der letzten Viertelstunde vor der Pause enormen Druck entfachten. Die Gäste schienen mit dem einen Punkt zufrieden. Als sich alles schon mit einem Remis abgefunden hatte, fiel in der Nachspielzeit der Siegtreffer für den FCM, als sich eine verunglücke Flanke von Johannes Käfer hinter dem verdutzten TVR-Keeper Richard Sabanovic ins Tor senkte. – Reserven: 3:2



TSV Obersontheim II – Spvgg Hengstfeld/Wallhausen 1:4 (1:2)

Tore: 0:1 Markus Wilhelm (10.), 1:1 Oliver Wengert (40.), 1:2 Alexander Jeschke (42.), 1:3 Marco Dörr (71.), 1:4 Marcel Wiedmann (78.)

Schon nach zehn Minuten erfolgte die kalte Dusche für die Heimelf, als Hengstfeld mit der ersten gefährlichen Aktion durch ein Kopfballtor in Führung ging. Daraufhin verstärkten die Platzherren den Druck, was zu zwei Großchancen durch Niklas Häusinger und Jan Moser führte. Bis zur 40. Minute musste man warten, bis Oliver Wengert unwiderstehlich auf und davon zog, zwei Mann stehen ließ und unhaltbar zum 1:1 abschloss. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gingen die Gäste mit 2:1 in Führung, als Alexander Jeschke einen Konter ins Ziel brachte. Effizienz pur! Die zweite Hälfte sah eine bemühte Obersontheimer Elf, die zweimal an Jonas Busch im Gästetor scheiterte. Als den Hengstfeldern mit der dritten Chance das Tor zum 3:1 gelang, nachdem ein Eckball schlecht verteidigt wurde und Marco Dörr aus 20 Metern unhaltbar verwandelte, sahen die Einheimischen ihre Felle davon schwimmen. Die Spvgg Hengstfeld nutzte wenig später einen schlimmen Fehlpass zum 4:1 -Endstand gegen nun resignierte Obersontheimer.

TSV Gerabronn – TSV Vellberg

3:2 (2:1)

Tore: 0:1 Mario Gmach (33.), 1:1 Sergej Mook (37.), 2:1 Julian Riedl (45.), 2:2 Mario Gmach (60.), 3:2 Sergej Mook (87.)

Mario Gmach, Doppeltorschütze aus Vellberg, nutze seine zwei Chancen sowohl zur 1:0-Führung als auch beim zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich eiskalt. Anders die Heimmannschaft. Alle drei Tore fielen außerhalb des Strafraumes der Gäste. Sergej Mook stand beim Ausgleich goldrichtig und bestrafte einen groben Abwehrfehler der Vellberger. Torjäger Julian Riedl zirkelte mit dem Halbzeitpfiff einen Ball aus 20 Metern ins Tor. Und als alle mit einem Unentschieden rechneten, gelang Sergej Mook nach einer schönen Einzelleistung und einem Schuss von der Strafraumgrenze noch der umjubelte 3:2-Siegtreffer. – Reserven 4:3