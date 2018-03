Fußball Haller sollen in Gaildorf der Punktelieferant sein

Haller sollen in Gaildorf der Punktelieferant sein

Gaildorf / Hans Buchhofer

In der Fußball-Kreisliga A1 Hohenlohe steht heute der 21. Spieltag auf dem Programm. Am Ostermontag sollen noch drei Spiele nachgeholt werden. An der Spitze dieser Liga kämpfen im Moment der SV Westheim und der VfL Mainhardt um die Führung. Beide trennt nur ein Punkt. Allerdings hat Mainhardt als Zweiter die besseren Chancen, da die Mannschaft zwei Spiele weniger ausgetragen hat.

Der SV Westheim spielt heute beim Siebten SC Steinbach und dürfte es dort nicht leicht haben. Die Mainhardter erwartet eine echte Herausforderung beim SC Michelbach/Wald. Die Gastgeber haben noch kein Heimspiel verloren. Sollte Michelbach/Wald das Spiel verlieren, dürften sich die Hoffnungen auf Platz zwei erledigt haben. Der TSV Kupferzell verlor überraschend beim TSV Pfedelbach II und will diese Scharte zu Hause gegen Untersteinbach auswetzen. Der SSV Hall hat Heimrecht gegen den TSV Pfedelbach II und gilt als klarer Favorit. Beim Vorletzten Tura Untermünkheim II hofft der FV Künzelsau auf einen Dreier. Beim TSV Eutendorf läuft es nach der Winterpause nicht rund. Vier Spiele wurden in Folge teilweise recht unglücklich verloren. Das nagt zweifellos am Selbstvertrauen der Mannschaft.

Eutendorf schwächelt

Beim SV Dimbach wollen die Eutendorfer wieder einen Erfolg feiern. Doch Vorsicht ist geboten, da die Platzherren als Schlusslicht wieder aufgewacht sind. Der Sieg beim TSV Gaildorf und die knappe Niederlage beim SV Westheim signalisieren klar, dass die Dimbacher den Abstieg noch verhindern wollen.

Am Montag erwartet der TSV Gaildorf den Tabellennachbarn SSV Hall. Die Gaildorfer Truppe erreichte in den Heimspielen noch keine überzeugende Bilanz mit drei Siegen aus acht Spielen. Die Sache wird damit schwierig für die Platzherren, da der SSV Hall als absolut gleichwertig betrachtet werden muss. Der SC Michelbach/Wald spielt noch beim Tura Untermünkheim II und gilt in dieser Partie als Favorit.