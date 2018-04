Fußball Gute zweite Halbzeit reicht nicht

Heimerdingen / Sebastian Karg

Bereits in der achten Spielminute hatte Pascal Dos Santos Coelho die erste gute Chance für die Hausherren. Crailsheims Torspieler Thomas Weiß war zur Stelle und hielt den Ball fest. Neun Minuten später gelang ihm dies beim Abschluss von Patrick Kraut jedoch nicht. Kraut verwertete eine Flanke von Dominik Eitel zum 1:0 für die Strohgäuer, die in der 23. Spielminute direkt nachlegten. Ein abgefälschter Torschuss schlug hinter Weiß ein und führte damit zum 2:0, erneut hieß der Torschütze Patrick Kraut. Die Gäste strahlten anschließend über Standards etwas mehr Torgefahr aus. Zwei Freistöße von Tim Messner fanden allerdings keinen Abnehmer im Heimerdinger Strafraum. Danach gab es für Jörn Pribyl und Michele Anconca die Möglichkeit, auf 3:0 zu erhöhen, doch Crailsheims Keeper wusste dies zu verhindern. Kurz vor der Pause verpasste Tamás Herbály den Anschlusstreffer für die „Gelb-Schwarzen“, als Heimerdingens Keeper Lukas Emmrich parierte.

Platzherren setzen auf Konter

Trotz des 0:2-Rückstandes zur Pause gaben sich die „Horaffen“ nicht auf. Die Hohenloher starteten besser in die zweite Spielhälfte der Landesliga-Partie. In der 47. Spielminute schloss Tamás Herbály erstmals für die Gäste ab. Für den TSV Heimerdingen ergaben sich Kontergelegenheiten. Murat Öztürk lupfte den Ball bei einer Großchance in der 64. Spielminute am Crailsheimer Tor vorbei. Wenige Zeigerumdrehungen danach verfehlte Daniele Hüttl auf der anderen Seite eine Flanke des eingewechselten Bubacarr Saidy nur um Haaresbreite.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Eine Viertelstunde vor Spielende stocherte Crailsheims Verteidiger Jonas Düll dann die Kugel hinter die Torlinie. In der Schlussphase witterten die Gäste so noch einmal ihre Chance. Mehr als eine gute Möglichkeit für Benjamin Weinberger sprang jedoch nicht mehr heraus. Crailsheims Trainer Michael Gebhardt gratulierte seinem Gegenüber Holger Ludwig zu dem Erfolg. „Aufgrund der schlechten ersten Halbzeit haben wir verdient verloren. In der zweiten Spielhälfte war die Reaktion zwar gut, kam aber zu spät“, gestand Gebhardt. „Dennoch wäre am Ende noch ein glücklicher Punkt möglich gewesen“, ärgerte sich der Crailsheimer Trainer dennoch.

TSV Heimerdingen – TSV Crailsheim 2:1 (2:0)

Tore: 1:0, 2:0 Patrick Kraut (17., 23.), 2:1 Jonas Düll (75.)

TSV Crailsheim: Weiß, Herbály, Düll (77. Diether), Wolf, Hossner, Hüttl, Rümmele (60. Saidy), Hertfelder, Messner, Wagemann (64. Gentner), Weinberger