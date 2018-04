Fußball Gschwend läuft als Außenseiter auf

Rechberg / Hans Buchhofer

In der Fußball-Kreisliga B1 Kocher-Rems liegt zwar die Spitzengruppe noch eng beiei­nander, doch die besten Titelchancen besitzen der führende FC Spraitbach und der FC Durlangen, die beide zwei Spiele weniger ausgetragen haben als der Dritte TSGV Rechberg.

Der FC Spraitbach spielt beim Elften Türkgücü Gmünd und wird vorne bleiben. Der Tabellenzweite aus Durlangen erwartet den SV Hintersteinenberg und hat es etwas schwerer, obwohl der HSV in den vergangenen Spielen auswärts nur zwei Spiele gewinnen konnte. Der Tabellenvierte SV Pfahlbronn ist derzeit in guter Form, wie die Siege nach der Winterpause zeigen. Im Heimspiel gegen die SF Lorch II soll die schwache Heimbilanz von zwei Siegen verbessert werden.

Aufstieg kaum zu packen

Der TV Lindach möchte gerne wieder aufsteigen, doch in dieser Saison wird das wohl nicht klappen. Bei Ermis Gmünd wird sich Lindach steigern müssen, denn die Platzherren haben erst ein Heimspiel verloren. Klarer Favorit ist der TV Weiler gegen den TV Herlikofen II und der TSB Gmünd möchte gegen Schlusslicht Alfdorf seinen fünften Saisonsieg feiern.

In Rechberg sind die Gschwender Fußballer von der Papierform her Außenseiter. Die Platzherren haben noch Hoffnungen auf den zweiten Tabellenplatz der Fußball-Kreisliga B1 Kocher-Rems, doch dann müssen sie auf jeden Fall das Spiel gegen die Elf der Turn- und Sportfreunde gewinnen. Die Gschwender haben in den restlichen Partien ein klares Ziel vor Augen: Sie wollen ihren zehnten Platz verbessern und das wäre schon mit einem Sieg in Rechberg der Fall. Wenn das nicht gelingen sollte, dann haben die Gschwender in einer Woche gegen den TSB Gmünd II eine reelle Chance dazu.