Fußball Gschwend kickt am Sonntag unter Polizeischutz

Gschwend kickt am Sonntag unter Polizeischutz

Gschwend / Hans Buchhofer

An das Kreisliga-B-Spiel der Turn- und Sportfreunde (TSF) Gschwend bei Ermis Gmünd am 15. Oktober 2017 in der Hinrunde erinnert man sich im Fußballbezirk Kocher-Rems nicht gerne. Die Gschwender haben damals das Spielfeld vorzeitig verlassen, weil sie sich dort nicht mehr sicher gefühlt haben.

Das Sportgericht behandelte den Fall und beide Verein wurden für ihr Verhalten bestraft. Das Spiel wurde vom Sportgericht mit einem Sieg für Ermis entschieden. Bis auf den heutigen Tag fühlen sich die Gschwender vom Sportgericht nicht fair behandelt.

Angesichts dieser Vorfälle einigten sich die Bezirksverantwortlichen Kocher-Rems mit den Gschwender Verantwortlichen auf verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Das Spiel gegen Ermis leitet Wolfgang Sommer aus Urach mit seinen Assistenten Marc Rother und Sascha Härter. Vom Bezirk kommen zwei Verantwortliche als Aufsicht und dann kommt auch noch die Polizei. Die beiden Vereine müssen eine ausreichend große Zahl von Ordnern stellen. Für ein B-Liga-Spiel ist das ein einmaliger Aufwand. Um Punkte geht es natürlich auch. In Gschwend hofft man, dass die verletzten Spieler wieder einsatzfähig sind.

An der Tabellenspitze der Kreisliga B1 Kocher-Rems wird sich an diesem Wochenende kaum etwas ändern, denn der führende FC Durlangen dürfte bei den SF Lorch II einen Dreier landen und der Zweite FC Spraitbach ist beim SV Hintersteinenberg ebenso zu favorisieren.

Der TV Lindach schlug am Sonntag den FC Spraitbach und kann eventuell noch auf Platz zwei hoffen. Die Lindacher werden auf das Spiel gegen den Vorletzten TV Herlikofen II verzichten müssen. Der TV hat gestern seine zweite Mannschaft vom Spielbericht zurückgezogen, wie Bezirksspielleiter Helmut Vogel mitteilt. Im Heimspiel wird der TSGV Rechberg gegen Türkgücü Gmünd den fünften Rang festigen. Dem TV Weiler ist schließlich beim Schlusslicht FC Alfdorf ein Sieg zuzutrauen.