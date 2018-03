Fußball Große Frage: Spielt das Wetter mit?

Hengstfeld / Willi Hermann

Zwei Nachholspiele sind in den nördlichen Kreisligen Hohenlohes für Sonntag angesetzt. Dabei war Hengstfelds Abteilungsleiter Thomas Schmidt im Gespräch am Mittwoch auf jeden Fall zuversichtlich, dass die Partie gegen den SV Gründelhardt über die Bühne gehen kann. „Wir haben den Hauptplatz bisher geschont, damit gespielt werden kann. Wir wollen die Partie unbedingt durchziehen, um am Ende nicht lauter englische Wochen zu haben“, sagt Schmidt. „Gründelhardt gehört für mich auf jeden Fall zu den Mannschaften, die um den Relegationsplatz mitspielen werden, also sind sie sicher am Sonntag Favorit. Bei uns ist die Stimmung gut, einige Langzeitverletzte konnten in der Vorbereitung voll mitziehen, sodass unser Trainer aus dem Vollen schöpfen kann. Insgesamt möchten wir möglichst schnell die zum sicheren Klassenerhalt fehlenden Punkte erspielen.“

Schon eher fraglich ist, ob die Kreisliga-B3-Partie zwischen der TSG Kirchberg II und dem TSV Obersontheim II in Kirchberg angepfiffen werden kann. Wenn gespielt wird, sind die Gäste aus Obersontheim sicher klarer Favorit. Mit einem Erfolg würden die Mannen um Marc Schwerin zumindest vorübergehend die Tabellenspitze vor dem FC Honhardt übernehmen.

Kreisliga A2

Sonntag, 18. Februar, 14.30 Uhr

Spvgg Hengstfeld – SV Gründelhardt

Kreisliga B3

Sonntag, 18. Februar, 12.30 Uhr

TSG Kirchberg II – TSV Obersontheim II