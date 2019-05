In der Kreisliga B3 Hohenlohe steht in Sachen Meisterschaft ein Dreikampf an. Großaltdorf und Unterdeufstetten eröffnen am Freitagabend den Spieltag.

In der Fußball-Kreisliga B3 im Bezirk Hohenlohe hat sich für die Endphase der Meisterschaft ein richtiger Dreikampf herauskristallisiert. Die in der Rückrunde bislang überragenden Goldbacher liegen dabei einen Punkt vor Tiefenbach und drei Zähler vor Honhardt. Die Stimpfacher Hoffnungen dürften nach der Niederlage am Sonntag nur noch klein sein, aber im Endeffekt im Hinblick auf das Restprogramm zu groß, um die Flinte schon komplett ins Korn zu werfen. Am Sonntag steht noch einmal ein ganz normaler Spieltag auf dem Plan, ehe es dann in den nächsten beiden Wochen in die entscheidende Phase mit den direkten Duellen zwischen Goldbach und Tiefenbach und Goldbach und Honhardt geht.

Die Goldbacher Serie in der Rückrunde ist mittlerweile schon fast unheimlich. Acht Spiele, acht Siege und das mit einem Torverhältnis von 48:5. Das heißt, die Mannen um Dennis Lahn (21 Treffer) und Maximilian Flux (17), die hinter dem Satteldorfer Antonio Fernandez-Martinez (22) die nächsten Plätze in der Torjägerliste einnehmen, treffen im Schnitt sechs Mal pro Partie. Von daher ist kaum anzunehmen, dass Onolzheim diese Serie im Crailsheimer Stadtteilderby beenden kann.

Tiefenbach will dran bleiben

Nicht so deutlich gewinnen derzeit die Konkurrenten ihre Partien, aber Tiefenbach hat mit dem Erfolg über Satteldorf II gezeigt, dass es die Niederlage im Spitzenspiel gegen Honhardt verdaut hat. Gegen Altenmünster II gilt es nun, mit einem Erfolg die Grundlagen zu einem spannenden Spitzenspiel am kommenden Wochenende zu legen. Honhardt hat mit dem Tabellensechsten Satteldorf II einen nicht ganz einfachen Gegner vor der Brust. Auch wenn die Mannen um Spieltrainer Fernandez Martinez ihre eigenen Ambitionen mit der Niederlage gegen Tiefenbach begraben mussten, werden sie sich sicher ins Zeug legen um wenigstens gegen einen der Top 3 zu punkten.

Für Stimpfach gilt es in Waldtann mit einem Erfolg einen kleinen Funken Hoffnung aufrechtzuerhalten. Die Gastgeber konnten ihre gute Form aus der Vorrunde nicht konservieren, sodass für die Gäste mehr als das Remis im Hinspiel drin sein sollte. Für Jagstheim geht es im Derby gegen den ESV darum, wenigstens den fünften Platz zu zementieren. Bei beiden Teams wechseln in der Rückserie Licht und Schatten, wobei die in der Tabelle deutlich zurückliegenden Gäste sogar einen Punkt mehr holen konnten als die Gastgeber. In der Partie zwischen Ellrichshausen und Dünsbach II spricht alles für die Gastgeber. Die Bezirksliga-­Reservisten konnten in der ­Rückrunde erst einen Punkt ergattern.

Absolut offen ist die Partie zwischen Großaltdorf und Unterdeufstetten, die bereits heute Abend diesen Spieltag eröffnet. Beide konnten in der Rückrunde zwei Spiele gewinnen.

