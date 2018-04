Fußball Gmünder verdienen sich 3:0-Derbysieg

Dorfmerkingen / Claus-Jörg Krischke

Es war ein Spitzenspiel der Fußball-Vebandsliga, das diesen Namen verdient hat und alle Rahmenbedingungen stimmten. In Dorfmerkingen herrschte bestes Fußballwetter und 700 Zuschauer gaben den richtigen Rahmen. Dass es im Aufstiegskampf spannend bleibt, dafür sorgten die Gmünder Normannen. Hollenbach hatte am Freitag mit einem 1:0 bei Calcio Leinfelden-Echterdingen vorgelegt und die Gmünder gewannen am Samstag nicht unverdient in Dorfmerkingen mit 3:0.

Schlampig und schludrig

„Die Normannia hat sich den Sieg auch in dieser Höhe absolut verdient“, meinte Dorfmerkingens Chefcoach Helmut Dietterle nach dem Spiel und ärgerte sich über die „Schlampigkeit und Schludrigkeit“, die seine Mannschaft bei diesem Derby gegen die Gmünder Verbandsliga-Mannschaft an den Tag gelegt hat. Dietterle: „Wir schenken dem Gegner dadurch die ersten beiden Tore.“

„Ich bin stolz auf meine Mannschaft, dass sie nach zehn Minuten den Respekt abgelegt hat. Für uns war dies ein weiterer Entwicklungsschritt, gegen eine solch erfahrene Mannschaft vor dieser Kulisse zu bestehen“, freute sich hingegen Normannias Trainer Holger Traub nach dem Schlusspfiff.

Dorfmerkingen – Gmünd 0:3

Tore: 0:1 Mayer (37.), 0:2 Bauer (54.), 0:3 Gnaase (78.)

Normannia Gmünd: Ellermann, Fichter, Lämmle, Stölzel, Glück, Kianpour (75. Ibrahimovic), Gnaase, Pfeifer (82. Funk), Mayer (88. Erol), Knecht (70. Kolb), Bauer.