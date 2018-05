Fußball Gmünder laufen in Hollenbach ohne „Bobo“ Mayer auf

Mulfingen / Peter Lindau und Herbert Schmerbeck

Schrecksekunde im Schwerzer: Andreas Mayer, Leistungsträger des aktuellen Tabellenführers Normannia Gmünd, verletzte sich am Dienstag im Training. Nach Auskunft Claus-Jörg Krischkes, Spielführer des Verbandsligisten aus der Stauferstadt, wurde ein Muskelfaserriss diagnostiziert. Wie lange „Bobo“ Mayer ausfallen wird, stehe noch nicht fest. „Wir wissen es nicht“, meinte Krischke gestern und hofft, dass seine Jungs morgen Hollenbach beweisen werden, „was sie in der Zeit mit ,Bobo’ gelernt haben. Jetzt müssen sich eben die anderen bewähren.“

Die Gmünder scheinen in dieser Verbandsligarunde generell vom Verletzungspech verfolgt zu sein. Zu Beginn der Saison fielen drei Spieler nach einem Kreuzbandriss aus. Vor vier Wochen hat es Efendi Erol mit derselben Verletzung erwischt.

Für den Ersatz auf der Position von Andreas Mayer gebe es „verschiedene Optionen“. Der Gmünder Spielleiter wollte gestern aber nicht der Entscheidung von Holger Traub vorgreifen. „Das ist Sache des Trainers“, so Krischke. Strategisch setzen die Gmünder auf ihre starke Bank.

„Wir möchten in Hollenbach ein schönes Spiel machen“, kündigt Claus-Jörg Krischke an. Allerdings werde es nach dem „gravierenden Ausfall“ des wichtigsten Gmünder Leistungsträgers „eine weniger leichte Partie“ werden. Das Minimalziel sei, vom Tabellenvierten mindestens einen Punkt mit nach Hause zu nehmen.

Rechtzeitig vor dem Spitzenspiel feierte der FSV Hollenbach mal wieder einen Sieg. Nach dem 4:0 gegen den VfL Pfullingen, dem fünften Spiel gegen einen Abstiegskandidaten in Folge, steht für den FSV Hollenbach nun mal wieder ein Spitzenspiel auf dem Programm. Der erste Sieg nach drei sieglosen Spielen in Folge hat wieder etwas Selbstvertrauen gegeben. Nun kommt morgen der Tabellenführer Gmünd in die Jako-Arena. Und die Bilanz der Gäste ist beeindruckend. Acht Siege in Folge feierten sie zuletzt. In der Rückrunde verlor die Normannia nur eines von elf Spielen. Das gibt Selbstvertrauen. Die Vorrunde hatten sie als Vierter mit vier Punkten weniger als Hollenbach abgeschlossen. In der zweiten Saisonhälfte holten sie schon zwölf Zähler mehr als der FSV und übernahmen vor drei Wochen die Spitzenposition von Dorfmerkingen.

Die Gmünder sind dem Aufstieg in die Oberliga vier Spieltage vor dem Saisonende ganz nah. Fünf Punkte haben sie mehr als Dorfmerkingen und Ilshofen, sieben mehr als Hollenbach. Kein Wunder, dass Trainer Holger Traub sagt: „Wir konzentrieren uns nur aufs nächste Spiel. Wir wollen das Spiel in Hollenbach gewinnen.“

Letzte Chance für Hollenbach

Für den FSV ist es wohl die letzte Chance, noch mal in den Titelkampf einzugreifen. Bei einer Niederlage dürfte auch der zweite Platz fast nicht mehr zu realisieren sein. „Unser Problem sind die Verletzten“, sagt Abteilungsleiter Kurt Sprügel. Wenigstens kehrte gegen Pfullingen Stürmer Fabian Czaker ins Team zurück. Dafür scheint aber die Saison für Nico Nierichlo gelaufen zu sein. Er laboriert an einer Knieverletzung. Auch Timo Brenner, Philipp Hörner und voraussichtlich Dennis Hutter werden nicht mehr spielen können. Dazu kommt, dass sich einige Spieler wie Marc Zeller oder Tizian Amon von Spiel zu Spiel schleppen. „Einige bräuchten mal eine Pause“, sagt Sprügel. Doch die kann Trainer Marcus Wenninger seinen Spielern nicht geben.

„Der erste Platz ist weg“, sagt Sprügel realistisch. „Es geht höchstens noch um Rang 2. Unser Problem waren die drei Spiele, aus denen wir nur einen Punkt geholt haben.“ Ganz bitter war da die 2:3-Niederlage gegen den VfB Neckarrems, bei der die Hollenbacher in der letzten Viertelstunde einen 2:0-Vorsprung verspielten. „Das wäre uns in der Vorrunde nicht passiert“, sagt Sprügel. Und zum nächsten Gegner: „Ich habe die nur ein Mal gesehen. Insgesamt haben die eine sehr gute Rückrunde gespielt. Aber an einem guten Tag können wir die schlagen.“

Info FSV Hollenbach – 1. FC Normannia Gmünd, Samstag, 15.30 Uhr