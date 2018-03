Fußball Gmünd nimmt drei Punkte mit

Öhringen / Claus-Jörg Krischke

Das 3:1 war für den Gast von der Ostalb auch in dieser Höhe verdient. Öhringens Trainer Wolfgang Guja sagte nach dem Spiel: „Da gibt es nichts hinzuzufügen, die Gmünder waren die bessere Mannschaft.“ Es war frostig kalt auf dem kleinen Kunstrasen in Öhringen und zudem wehte zumindest in der ersten Hälfte ein heftiger Wind. Doch die Normannen ließen sich von all dem nicht beeindrucken, waren sehr gut eingestellt und wollten unbedingt eine Wiedergutmachung für die Heimniederlage gegen Ilshofen.

Personell konnte Trainer Holger Traub weitestgehend aus dem Vollen schöpfen, lediglich einen Wechsel nahm er vor. Für den erkrankten Fabian Kolb startete Simon Knecht auf der rechten Außenbahn. Öhringen versuchte Vorteile aus dem kleinen Kunstrasen zu ziehen und verteidigte mit einer Viererkette, die oftmals zu einer Fünferkette wurde, um bei Ballbesitz dann mit fünf Mann vor den gegnerischen Strafraum zu kommen. Doch die Normannen hatten sich gut auf den Gegner eingestellt, ließen den Öhringern in der eigenen Hälfte keinen Raum für Torschüsse und nahmen Volkan Demir und Mert Sipahi aus dem Spiel. Bei Ballbesitz zeigten die Normannen mit schnellem Passspiel über die Außen, wie man auch eine stabile Abwehrkette gehörig unter Druck setzen kann.

Knecht fliegt vom Platz

Der Matchplan von Trainer Holger Traun ging auf, zumindest solange wie die Gmünder mit elf Mann auf dem Öhringer Platz standen. Mit einer gelben Karte vorbelastet, die einzige im Spiel für die Normannen überhaupt, sah Simon Knecht an der Mittellinie in der 68. Minute seine zweite gelbe Karte und wurde damit frühzeitig zum Duschen geschickt.

Urplötzlich verlor die bislang so gute Struktur des Gmünder Spiels etwas ihre Form, Öhringen witterte seine Chance, erst recht nachdem Volkan Demir in der 75. Minute das 1:3 erzielt hatte, Doch auch in der hektisch werdenden Schlussphase behielten die Traub-Schützlinge einen klaren Kopf und hätten ihrerseits selbst in Unterzahl das 1:4 erzielen können.

TSG Öhringen - 1. FC Normannia Gmünd 1:3

Tore: 0:1 Daniel Stölzel (33.), 0:2 Felix Bauer (44.), 0:3 Andreas Bobo Mayer (58.), 1:3 Volkan Demir (75.)

TSG Öhringen: Götz, Kartela (55. Bemmerer), Rup, Demir, Deibert, Sasso, Zucknick, Alankus (78. Müller), Baumann, Herkert (55. Wegner, 90. Jankowski), Sipahi

FC Normannia Gmünd: Ellermann, Fichter, Lämmle, Stölzel, Glück (78. Schmid); Kianpour (87. Ibrahimovic), Gnaase; Pfeifer (64. Erol), Mayer (74. Kolb), Knecht, Bauer