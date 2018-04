Fußball Gmünd feiert Auswärtssieg gegen Calcio

Leinfelden-Echterdingen / johö

Der Bann ist gebrochen: Nachdem keine der drei bisherigen Verbandsliga-Partien gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen für die Normannen siegreich endete – in der vergangenen Spielzeit hatte Gmünd beide Partien verloren, das Hinspiel in dieser Saison endete mit einem 2:2-Unentschieden, entführte der 1. FC Normannia Gmünd am gestrigen Sonntag drei Punkte aus dem Sportpark Goldäcker. 4:1 hieß es am Ende aus Sicht der Gäste-Elf.

Dass die Negativserie an diesem frühsommerlichen Sonntag gegen die Leinfelden-Echterdinger gebrochen werden soll, daran ließen die Gäste schon früh keine Zweifel aufkommen. Bereits in der 9. Minute gelang Andreas Mayer der Führungstreffer zum 1:0 für die Normannen. Dominik Pfeifer (26.) und abermals Andreas Mayer (33.) erhöhten vor dem Pausenpfiff auf 3:0 aus Gästesicht. Zwar traf Armin Zukic wenige Minuten nach Wiederanpfiff zum 1:3-Anschlusstreffer für Calcio Leinfelden-Echterdingen, doch war den Gmündern der Sieg nicht mehr zu nehmen. Den Schlusspunkt setzte Marvin Gnaase in der 75. Minute mit seinem Tor zum 1:4-Endstand.

Ein Zähler Rückstand zur Spitze

Wo geht die Reise hin für die Normannen in dieser bislang herausragenden Verbandsliga-Saison? Die Tabellenplatzierung lässt den Verein freilich Richtung Oberliga-Aufstieg schielen, der Abstand des Zweitplatzierten zum ebenfalls siegreichen Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen verbleibt bei gerade mal einem Zähler.

Doch entschieden ist noch lange nichts, die Spitze ist eng zusammengerückt. Hinter den Normannen lauert mit einem Spiel weniger und gerade mal zwei Punkten Rückstand der FSV Hollenbach, der sich beim Schlusslicht Schwäbisch Hall mit 3:0 durchsetzen konnte. Bei sieben ausstehenden Spielen ist es noch zu früh für eine Prognose, wer am Ende ganz oben stehen wird. Am kommenden Samstag erwartet Normannia Gmünd zunächst einmal den FC Albstadt, der sich am Samstag mit 1:0 gegen den VfL Pfullingen durchsetzen konnte und derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz steht.

Calcio Leinfelden-Echterdingen –

1. FC Normannia Gmünd 1:4

Tore: 0:1 Andreas Mayer (9.), 0:2 Dominik Pfeifer (26.), 0:3 Andreas Mayer (33.), 1:3 Armin Zukic (55.), 1:4 Marvin Gnaase (75.)

Gmünd: Ellermann, Knecht (81. Schmid), Lämmle, Stölzel (85. Funk), Kolb, Gnaase, Pfeifer, Glück, Kianpour (70. Ibrahimovic), Mayer, Erol (65. Bauer)