Fußball Glücksgefühl kehrt zurück

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

Diesmal können sich die Haller endlich freuen. In den Gesichtern sieht man am Samstag ein Lächeln der Zufriedenheit, wo in den Wochen zuvor nur Enttäuschung war. Nach zwölf Begegnungen ohne Sieg haben die Sportfreunde mit 2.0 gegen den SSV Ehingen-Süd gewonnen – und das obwohl der Abstieg in die Landesliga seit einer Woche feststeht.

Entsprechend angefressen zeigt sich der Gästetrainer Michael Bochtler nach der Partie. „Die Einstellung hat überhaupt nicht gestimmt. So kenne ich meine Mannschaft gar nicht“, schimpft der Ehinger Trainer. Für sein Team geht es noch um den Klassenerhalt. Der Aufsteiger hat trotz der Niederlage in Hall noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang 12. Naturgemäß besser gelaunt äußert sich der Haller Trainer Petar Kosturkov: „Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Der letzte Pass kam oft nicht an. Nach der Pause haben wir es gut gemacht.“

Vielleicht wäre alles anders gelaufen, wenn die Ehinger ihre Riesenchance nach 20 Minuten genutzt hätten. Halls Verteidiger Joshua Voigt leistet sich einen kapitalen Fehler und spielt den Ball als letzter Mann in die Füße eines Ehingers. Die Gäste spielen die Situation schnell aus, sodass Timo Barwan alleine vor dem Haller Tor auftaucht. Nach einem Schlenker entscheidet er sich für den Lupfer über Torwart Yannic Weiss. Doch der Ball gerät viel zu flach, Weiss fängt den Schuss locker ab. „Das war einfach zu arrogant. Normalerweise haut Timo so einen Ball ins Eck“, ärgert sich Bochtler nach dem Spiel.

Kaufmann mit Doppelchance

Nach dem Seitenwechsel hat Hall die besseren Chancen. Luca Kaufmann taucht von der linken Seite kommend zweimal in einer fast identischen Position auf. Den ersten Schuss platziert er zu zentral. Beim zweiten Versuch haben alle schon den Torschrei auf den Lippen, doch die Kugel prallt vom Innenpfosten wieder zurück ins Feld. Die Ehinger ihrerseits treffen nur zwei Minuten nach Kaufmanns Pfostenschuss die Latte durch Filip Sapina.

Einen dicken Klops der Ehinger nutzen die Haller dann zur Führung. In der 68. Minute sind sich SSV-Verteidiger Fabian Sameisla und Keeper Benjamin Gralla uneins, wer den Ball aufnehmen soll. Das Spielgerät landet bei Halls Mittelstürmer Pascal Hopf, der danke sagt und ins leere Tor schiebt.

Ungleich schwerer hat es Hopf vor 250 Zuschauern im Optima-Sportpark zehn Minuten später. Die beste Haller Kombination mit schnellen Pässen landet zunächst bei Serhat Ayvaz. Der Haller spielt einen direkten hohen Ball hinter die Ehinger Abwehrkette, die nach der Halbzeit viel höher steht. Der Ball senkt sich genau in den Lauf von Hopf, der seinen Bewacher enteilt ist. Mit dem ersten Kontakt schiebt er den Ball am herauseilenden Gralla vorbei ins Eck (2:0).

In den Schlussminuten versuchen die Ehinger Druck aufzubauen, aber die Haller stehen tief in der eigenen Hälfte. Trainer Kosturkov dirigiert lautstark von außen seine Männer. Allzu viel will den Gästen an diesem Tag jedoch nicht einfallen. „Wir haben immer über die Mitte gespielt, da wo der Gegner schon stand“, moniert Bochtler. Gefährlich ist nur ein Freistoß von Timo Barwan, der Zentimeter am Haller Tor vorbeigeht.

Zu Diskussionen führt noch die rote Karte für den Ehinger Daniel Hess. In der Nachspielzeit steigt er hart von der Seite gegen Visar Mustafa ein. Schiedsrichter Tobias Bauch bewertet diese 50:50-Szene mit rot – auch gelb wäre denkbar gewesen. Die Ehinger Spieler beschweren sich nach dem Schlusspfiff noch beim Referee, obwohl sie die Begegnung nicht wegen dieser Aktion verloren hatten.