Fußball Glücklicher Punktgewinn

Schwaikheim / ruf

„Man hat gemerkt, dass Pflichtspiele etwas anderes als Testspiele sind. Die Mannschaft konnte nicht an die guten Vorbereitungsspiele anknüpfen“, urteilte Sportfreunde-Abteilungsleiter Eberhard Döring gestern kurz nach Spielschluss. Die Sportfreunde holten mit dem 2:2 einen Punkt, den Döring als „durchaus glücklich“ bezeichnete.

Diese Fazit hatte viel mit der ersten Halbzeit zu tun, in der sich die Gastgeber auf dem Kunstrasen engagierter als die Haller präsentierten. „Sie waren giftiger in den Zweikämpfen“, nannte Döring einen Aspekt. Folgerichtig gingen die Gastgeber nach 18 Minuten in Führung. Nach einem Eckball köpfte Dennis Solyom zur Führung für den TSV Schwaikheim ein. Kurz drauf herrschte ein Durcheinander im Haller Strafraum, der Ball flog gegen die Latte.

Nach und nach kamen die Sportfreunde Schwäbisch Hall besser ins Spiel und nutzten ihre erste gute Möglichkeit zum Ausgleich. Nicola Sasso schoss nach einer halben Stunde einen Freistoß aus gut 20 Metern in den Winkel. Zur Beruhigung der Nerven schien das nichts beizutragen. „Fünf Minuten später hat unser Torwart Lukas Dambach bei einer eins-gegen-eins-Situation geklärt. Die Schwaikheimer haben Elfmeter gefordert, der Schiedsrichter hat aber weiterspielen lassen“, berichtet Eberhard Döring. Kurz vor der Pause haben die Haller Glück, dass sie nicht ins eigene Tor getroffen haben. Joshua Voigt bekam einen Ball unglücklich ab, dieser konnte noch vor der Linie geklärt werden.

Drei Tore nach Eckbällen

Voigt stand auch kurz nach der Pause im Mittelpunkt. Er köpfte eine Ecke in der 48. Minute zur Führung ins Tor. „Danach dachte ich, dass wir das Spiel ganz gut im Griff hätten. Das hatten wir auch, allerdings nur rund 20 Minuten. Dann wurde Schwaikheim wieder besser“, meinte Döring. In der 70. Minute fiel das dritte Tor nach einem Eckball, wieder hieß der Torschütze Dennis Solyom. „Er stand komplett frei“, ärgerte sich Eberhard Döring.

In der Schlussphase waren wieder die Gäste etwas besser, doch Simon Hieber im Schwaikheimer Tor parierte sowohl den Schuss von Daniel Martin als auch den Schuss von Chris Baumann.

Für die Sportfreunde Hall ist es bereits das achte Unentschieden in dieser Saison. Bereits am Freitag ist Hall wieder im Einsatz. Die Sportfreunde müssen zum SV Fellbach, der als Vierter zwei Punkte Rückstand auf Schwäbisch Hall hat.

TSV Schwaikheim –

Sportfreunde Schwäbisch Hall 2:2

Tore: 1:0 Dennis Solyom (15.), 1:1 Nicola Sasso (30.), 1:2 Joshua Voigt (48.), 2:2 Dennis Solyom (68.)

Hall: Lukas Dambach, Joshua Voigt, Steffen Engelhardt, Yannik Winker (72. Dennis Koch), Tobias Hornung (65. Simon Glück), Daniel Martin, Boris Nzuzi, Nicola Sasso, Ali Gökdemir, Selcuk Vural (80. Jason Orsol), Christian Baumann

Schiedsrichter: Steve Henriß (Göppingen)