Im ersten Spiel unter Trainer Marcus Becker ist die Spvgg Gröningen-Satteldorf gegen die Gäste aus Öhringen nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen. Wie auch die Tabellensituation erwarten ließ, war es eine sehr ausgeglichene Partie, bei der es zu Recht keinen Sieger gab.

Zu Beginn des Spiels war Satteldorf etwas aktiver als die Gäste, konnte sich aber keine klare Torchance herausspielen. Öhringen fand im Laufe der ersten Halbzeit immer besser in die Partie und war gegen Ende der ersten Hälfte etwas überlegen. Doch die Satteldorfer Defensive stand gut und ließ ebenso keine klare Chance zu. So ging es torlos in die Kabine. Auch nach der Pause ergab sich in den Offensivreihen nichts Zählbares. Zu viele einfache Ballverluste unterbrachen die Angriffe. Zudem arbeiteten beide Mannschaften defensiv sehr diszipliniert und machten es den Offensivreihen damit sehr schwer. Einzig über Standards kam ab und an etwas Gefahr auf, doch auch hier fehlte auf beiden Seiten die notwendige Zielstrebigkeit und Präzision. So blieb es bei einem gerechten, aber für die Zuschauer meist langweiligen 0:0.

Für Satteldorf geht es am Sonntag zum TV Oeffingen. Spielbeginn ist um 16 Uhr. Öhringen tritt am Samstag (14 Uhr) bei den Sportfreunden in Schwäbisch Hall an.