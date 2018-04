Kirchberg Gerechtes Unentschieden

Kirchberg / Claudio Fierro

Altenmünster war in der ersten Hälfte komplett überlegen. Dennoch musste ein Standard herhalten, um in Führung zu gehen. Nico Gleß stand nach einer Ecke frei am zweiten Pfosten und drosch den Ball aus vier Metern volley ins Netz. In der Folge blieben die Gäste am Drücker, aber der letzte Pass kam nicht an.

In der zweiten Hälfte waren die Kirchberger etwas präsenter, dennoch dauerte es bis zur 67. Minute, ehe sie zur ersten Torchance kamen. Nach einem Freistoß köpfte Jan Ludwig übers Tor. Kirchberg blieb am Drücker, ohne zwingend zu werden. Auf einmal war Patrick Lettenmaier bei einem Konter frei vor TSG-Keeper Manuel Bauer, aber Andreas Schlauch grätschte in letzter Sekunde dazwischen. Die Partie wurde hitziger. Ludwig verzog aus 16 Metern. Kirchberg baute Druck auf, Altenmünster stand nur noch hinten drin. In der 90. Minute kamen die Gastgeber zum verdienten Ausgleich: Ludwig köpfte ein. Kirchberg drängte auf den Sieg, doch es blieb beim gerechten 1:1.

Kirchberg – Altenmünster 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Nico Gleß (15.), 1:1 Jan Ludwig (90.)

Kirchberg: Bauer, Botsch, Ludwig, Bessinger, Schlauch, Lutscher, Kochendörfer, Grasmüller (28. Nuß), Lührs, Sorg (57. Becker), Keck (40. Garmatter)

Altenmünster: Wiedmann, Horn, Planincic, Immel, Fuchs, Bayerlein, Kober, Gleß (31. Lettenmaier), Sami, Wenzel, Tremmel (80. Roll)