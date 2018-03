Fußball Gerechtes Remis dank Herbalys Tor

Schornbach / Sebastian Karg

Die erste Gelegenheit der Partie hatte Georgios Mahlelis in der zehnten Spielminute für die Gastgeber. Danach waren die „Horaffen“ das stärkere Team. Nach einem Foul an Tim Messner im Schornbacher Sechzehnmeterraum zeigte die souverän leitende Schiedsrichterin Melissa Joos kurz darauf auf den Punkt. Beim fälligen Strafstoß trat der Gefoulte selbst an und scheiterte an Schornbachs Keeper Carl-Anders Zimmermann.

Trotzdem blieben die Crailsheimer spielbestimmend. Jörg Munz kam innerhalb kurzer Zeit zu zwei Abschlüssen. In der 27. Spielminute hatte Tim Messner eine Freistoßmöglichkeit und Tamás Herbály hatte die Gästeführung auf dem Fuß. Erst in der Schlussphase der ersten Spielhälfte trat Schornbachs Offensive wieder in Erscheinung. Dominik Parham fiel im Anschluss an eine unübersichtliche Situation der Ball auf den Fuß. Er verfehlte das Crailsheimer Tor jedoch knapp.

Hausherren werden druckvoller

Im zweiten Durchgang wurden die Hausherren besser. Nico Klasik kam in der 63. Spielminute zu einer guten Kopfballchance. Kurz darauf parierte Crailsheims Torspieler Thomas Weiß einen gefährlichen Freistoß von Timo Morawietz. Fabian Burkhardt verpasste in der 70. Minute mit einer Großchance das 1:0 für den TSV Schornbach. Vier Minuten später traf Nico Klasik dann im Anschluss an einen Einwurf zur Führung für die Heimelf.

Auswärtsspiele mit einem solchen Verlauf verloren die Hohenloher in der Hinrunde regelmäßig, doch gestern hielt die Freude der Einheimischen nicht lange. Einen Einwurf von Marcel Hossner nutzte Tamás Herbály zum Ausgleichstreffer. In der Schlussphase vergaben Dominik Parham und Fabian Burkhardt Möglichkeiten auf drei Punkte für die Gastgeber. Jörg Munz verpasste in der Nachspielzeit den „Lucky Punch“ für die Gäste, deren Trainer Michael Gebhardt sich mit der Leistung seines Teams dennoch zufrieden zeigte. „Wir haben die Zweikämpfe bei den schweren Platzverhältnissen auf dem kleinen Kunstrasen gut angenommen“, lobte er seine Spieler. Nach dem Spielverlauf betrachtete er das 1:1 als gewonnenen Punkt. „Damit bleiben wir in der Rückrunde weiter ungeschlagen und gehen mit Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen den Tabellenführer aus Breuningsweiler.“



TSV Schornbach – TSV Crailsheim

1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Nico Klasik (74.), 1:1 Tamás Herbály (77.)

TSV Crailsheim: Weiß, Herbály, Düll (77. Krebs), H. Wolf, Hossner, Hüttl (84. Başlı), Munz, Hertfelder, Messner, Wagemann (77. Diether), Weinberger