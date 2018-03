Fußball Gerechtes Remis

Niedernhall / Rainer Bopp

Die Heimelf begann druckvoll und hatte früh die ersten Tormöglichkeiten. Die beste in der 19. Minute durch einen Schuss von Laurits Braun, den der Torwart nur abklatschen konnte. Den Nachschuss von Kim Foss konnte er dann jedoch parieren.

In der 31. Minute dann das 1:0 für die SGM. Eine scharfe Hereingabe von Julian Hirn fälschte Manuel Küstner unglücklich ins eigene Tor ab. Mit dem ersten Schuss aufs Tor gelang Dünsbach der Ausgleich durch Frederick Heynold. In der 41. Minute gingen die Platzherren aber erneut in Führung. Einen gefährlichen Freistoß von Julian Hirn konnten die Gäste nicht entscheidend klären. Andre Ostermaier war zur Stelle und drückte den Ball heraus über die Linie. In der 45. Minute rettete Jonas Foss im SGM-Tor gegen Patrick Otterbach den knappen Vorsprung in die Pause.

Nach dem Wechsel spielten die Gäste offensiver und drängten auf den Ausgleich. Bezirksligist Dünsbach kam wiederum durch Heynold zum verdienten Ausgleichstreffer.

SGM Niedernhall/Weißbach – TSV Dünsbach 2:2 (2:1)

Tore: 1:0 Eigentor (31.), 1:1 Frederick Heynold (37.), 2:1 Andre Ostermaier (41.), 2:2 Frederick Heynold (69.)